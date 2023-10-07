Магнітні бурі: який прогноз на суботу

Фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у суботу, 7 жовтня, спокійну геомагнітну атмосферу.

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

На кожну людину сонячна активність впливає по-різному. У когось вона викликає пригнічений настрій або мігрень, а у когось – загострення хронічних захворювань.

Зазначено, що у дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:

дотримуватись режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);

повноцінно харчуватися, пити достатньо води;

виходити на прогулянки на свіжому повітрі;

знизити фізичні та психоемоційні навантаження.

При погіршенні самопочуття чи загостреннях хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.