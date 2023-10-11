Магнітні бурі: який прогноз на 11 жовтня

Магнітна або сонячна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Цього місяця очікується кілька магнітних бур, які за інтенсивністю будуть досить різними: від слабких до потужних. Найближча слабка магнітна буря очікується 13-15 жовтня.

При цьому варто звернути увагу на те, що протягом місяця прогноз може змінитися, оскільки передбачити поведінку Сонця за тривалий період складно.

Вплив магнітних бур на здоров’я людей мало вивчений вченими. Деякі дослідження вказують на те, що під час бур неприємні симптоми переживають багато метеозалежних людей. Але інші експерименти свідчать, що наслідки бур відчувають лише космонавти і пілоти.

Незважаючи на розбіжності серед вчених, багато людей скаржаться на погіршення самопочуття в такі дні. Серед тих, хто відчуває вплив бур найчастіше, виділяються метеочутливі та літні люди, вагітні жінки, а також люди, які страждають на хронічні захворювання.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є ліки від загострення хронічних захворювань;

пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;

повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);

пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.