Після несподіваного п’ятибального шторму в другій половині суботи, у неділю, 2 березня, буря трохи вщухне – до К-індексу 3 (зелений рівень), та очікується стабілізація геомагнітної обстановки.

Магнітні бурі – це тимчасові збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Під час таких явищ люди зі слабким здоров’ям можуть відчувати головний біль, запаморочення, перепади тиску і загальну слабкість.

Як зменшили вплив магнітних бур на здоров’я

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, важливо регулярно стежити за прогнозами геомагнітної активності. Це дасть змогу заздалегідь підготуватися до можливих змін у самопочутті та вжити заходів для зменшення негативного впливу.

У дні підвищеної активності рекомендується обмежити фізичні навантаження: уникайте інтенсивних тренувань і обирайте легкі активності, як-от прогулянки на свіжому повітрі або заняття йогою. Це допоможе знизити навантаження на організм.

Стрес також може посилити негативні ефекти магнітних бур, тому важливо використовувати техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи. Це дасть змогу підтримувати емоційний баланс і зменшити тривожність.

Не забувайте про важливість якісного сну: намагайтеся спати щонайменше 7-8 годин на добу, адже це сприяє відновленню сил і знижує чутливість до зовнішніх стресорів.

Збалансоване харчування також відіграє важливу роль у зміцненні імунітету. Включайте в раціон більше фруктів, овочів, горіхів і риби, щоб підтримувати загальний стан організму. У дні магнітних бур корисно зменшити використання електроніки, оскільки це може погіршити самопочуття.

І не забувайте про воду: пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водний баланс, адже зневоднення може посилити негативні ефекти.