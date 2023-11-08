Магнітні бурі: чого чекати 8 листопада

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Викиди відбуваються у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів), які рухаються у просторі на дуже великій швидкості. При зіткненні із магнітосферою Землі вони провокують геомагнітну активність.

Працівники сонячних лабораторій проводять постійне спостереження за Сонцем. Іноді на нашій зірці трапляються викиди енергії, які можуть досягати Землі. У такі дні Землі можуть виникати небезпечні здоров’я геомагнітні бурі. Наш прогноз магнітних бур підкаже небезпечні дати і дасть поради метеозалежним.

Як магнітні бурі впливають на людину

Існує багато різних досліджень, де вчені з усього світу підтверджують взаємозв’язок між погіршенням самопочуття у людей та магнітними бурями.

І хоча єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину серед наукової спільноти досі немає, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:

головні болі;

сонливість та безсоння;

загальне погіршення самопочуття;

занепад сил;

порушення концентрації;

проблеми із психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість).

Як пережити магнітні бурі

Загальні рекомендації на час магнітних бур виглядають так:

продовжуйте заняття спортом, фізичною активністю, проте зменште рівень тренування до

помірною, щоб не перевантажувати організм;

дотримуйтесь режиму дня та графіка сну;

частіше провітрюйте приміщення, де перебуваєте;

обмежте споживання гострої та жирної їжі, їжте більше сезонних овочів та фруктів;

пийте більше чистої води;

відмовтеся, хоча б тимчасово, від кави, алкоголю, цигарок, енергетичних напоїв.

При погіршенні самопочуття чи загостреннях хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.