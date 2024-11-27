Магнітні бурі: чи загрожує небезпека з космосу 27 листопада

У середу, 27 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Такий прогноз надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.

Особливо чутливі до магнітних бурь люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки, літні люди та діти. Також можуть відчувати дискомфорт метеозалежні люди.