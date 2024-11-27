Магнітні бурі: чи загрожує небезпека з космосу 27 листопада

У середу, 27 листопада, продовжиться геомагнітне затишшя. Суттєвих магнітних бур не очікується.
У середу, 27 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Такий прогноз надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Вибір редакції: Як подолати стрес і отримати психосоціальну підтримку: п’ять порад від психолога на всі випадки життя
Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.
Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.
Особливо чутливі до магнітних бурь люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки, літні люди та діти. Також можуть відчувати дискомфорт метеозалежні люди.