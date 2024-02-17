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Магнітні бурі: чи будуть сонячні сплески 17 лютого

Магнітні бурі: чи будуть сонячні сплески 17 лютого

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у суботу, 17 лютого, спокійну геомагнітну обстановку. Але найбільший сплеск спостерігатиметься днями, а тому метеозалежним людям та тим, на кого може це впливати, варто підготуватися.

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А у людей, які раніше не відчували на собі подібну дію, здоров’я може або погіршитися незначно, або (особливо у дні слабких бур) істотно не погіршиться.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння.

Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • займатися фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий раціон харчування;
  • більше відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
  • уникати стресів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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