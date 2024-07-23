Магнітні бурі: чи буде прогноз на 23 липня сприятливим

В Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у вівторок, 23 липня, окремі збурені періоди.
А за прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США, у вівторок, 23 липня, сонячна активність вщухне, і магнітосфера залишатиметься в нормі до середи, 24 липня.
Магнітна буря – це сплески енергії, які виходять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів і спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється в усіх напрямках, включно із Землею.
Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, але є й ті, хто під час активних спалахів сонця може відчувати слабкість, головний біль, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном.
Метеозалежним людям, а також тим, у кого є хронічні “болячки”, варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.
Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:
- дотримуватися режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);
- повноцінно харчуватися, пити достатньо води;
- виходити на прогулянки на свіжому повітрі;
- знизити фізичні та психоемоційні навантаження.
У разі погіршення самопочуття або загострень хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.