Магнітні бурі: чи буде прогноз на 23 липня сприятливим

А за прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США, у вівторок, 23 липня, сонячна активність вщухне, і магнітосфера залишатиметься в нормі до середи, 24 липня.

Магнітна буря – це сплески енергії, які виходять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів і спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється в усіх напрямках, включно із Землею.

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, але є й ті, хто під час активних спалахів сонця може відчувати слабкість, головний біль, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном.

Метеозалежним людям, а також тим, у кого є хронічні “болячки”, варто уважніше поставитися до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

Щоб благополучно пережити неспокійні дні, медики рекомендують:

дотримуватися режиму сну (не менше 7-9 годин на добу);

повноцінно харчуватися, пити достатньо води;

виходити на прогулянки на свіжому повітрі;

знизити фізичні та психоемоційні навантаження.

У разі погіршення самопочуття або загострень хронічних захворювань слід звернутися за консультацією до сімейного лікаря.