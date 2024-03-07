Магнітні бурі: чи буде 7 березня несприятливим днем

Найближчим часом сонячна активність буде на низькому рівні. За прогнозом учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, 7 березня 2024 року, очікуються окремі збурені періоди.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно вплинути на наше здоров’я, і тому важливо знати, коли готуватися до несприятливих днів.
Оскільки Сонце вельми непередбачуване, передбачити періоди його підвищеної активності на всі 100% практично неможливо. і тому важливо пам’ятати, що прогноз магнітних бур на такий тривалий період є неточним і з часом може змінюватися.
Як впливають на нас магнітні бурі
Також варто зазначити, що вчені досі не дійшли єдиної думки щодо того, як впливають на людину магнітні бурі. Дослідження виявили погіршення самопочуття через такі бурі у пілотів, пасажирів літаків та космонавтів, тобто людей, які перебувають на великій висоті. З іншого боку, метеочутливі люди часто скаржаться на погане самопочуття саме у дні бур.
Найбільше впливають геомагнітні шторми на метеочутливих, літніх, хронічно хворих людей та вагітних жінок.
Симптоми магнітної бурі можуть бути різними, але найчастіше зустрічаються такі:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота та блювання;
- біль у суглобах та м’язах;
- висока температура;
- підвищений тиск;
- безсоння.
При цьому серйозне нездужання в такі дні досить рідкісне явище. І в більшості людей дні магнітних бур проходять без серйозних наслідків для здоров’я.
Допомогти вашому організму благополучно пережити магнітні бурі можуть такі способи:
- Увімкніть режим енергозбереження: намагайтеся уникати як стресових ситуацій, так і надмірної активності. Не плануйте в ці дні важливі справи та зустрічі, особливо якщо вони потребують розумового навантаження.
- Дозвольте собі відпочити: подаруйте своєму організму якісний сон та відпочинок. І боротися з будь-яким негативним впливом стане набагато простіше.
- Подбайте про здорове харчування: стежте за тим, що і коли ви їсте. Незбалансоване харчування, жирна, шкідлива їжа, фастфуд, алкоголь може руйнувати організм зсередини, послаблюючи його та роблячи беззахисним до негативних впливів.
- Не забувайте про регулярну фізичну активність: це може покращити ваше фізичне та психічне здоров’я, збільшити стійкість до стресу.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі: це може позитивно впливати на ваше самопочуття та зменшити негативний вплив магнітних бур.
Але якщо самопочуття сильно погіршилося, обов’язково зверніться до лікаря.