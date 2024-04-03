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Магнітні бурі 3 квітня можуть спровокувати головні болі

Магнітні бурі 3 квітня можуть спровокувати головні болі

У середу, 3 квітня, за даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Водночас серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і більшість людей переживають магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров’я.

Основним рецептом захисту від геомагнітних коливань є здоровий сон і відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров: імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то обов’язково зверніться до лікаря, адже за ознаками магнітної бурі можуть ховатися симптоми інших, більш серйозних, захворювань.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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