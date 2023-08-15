Магнітні бурі 15 серпня: чи болітиме голова?

У вівторок, 15 серпня, геомагнітна обстановка буде спокійною і магнітних бур не прогнозується.

Тож однією причиною для головного болю цього дня буде менше.

У серпні очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності.

Згідно з прогнозами, чекати наступної магнітної бурі треба вже завтра, 16 серпня. Ця магнітна буря триватиме три дні.

Але оскільки зміни геомагнітного поля землі є явищем складним, робити прогнози про появу магнітних бур непросто. Тому рекомендуємо стежити за прогнозами космічної погоди щодня.

Сонячні (геомагнітні) бурі — це викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші впливи, через які енергія від Сонця розсіюється на всі боки, в тому числі й в бік Землі. При зіткненні із магнітосферою відбувається геомагнітна активність.

Залежно від активності Сонця визначають індекс магнітних бур. Слабші зазвичай непомітні тому ці коливання відчувають лише метеочутливі люди. Бурі середньої та високої інтенсивності можуть впливати на самопочуття всіх людей планети. А за високого індексу буря може також порушувати роботу електричних приладів.