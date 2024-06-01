Магнітні бурі 1 червня: яким буде перший день літа

Магнітні бурі 1 червня: яким буде перший день літа

У суботу, 1 червня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Таке геомагнітне хвилювання здатне впливати на самопочуття людей.

Про це повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть супроводжуватися такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття тощо.

Чого варто побоюватися в дні магнітних бур

Щоб запобігти можливим негативним наслідкам для здоров’я під час магнітних бур, фахівці рекомендують:

  • не допускайте зневоднення. Це може порушити електролітний баланс в організмі, що може негативно позначитися на серці й судинах, і без того вразливих у період магнітних бур;
  • виключіть інтенсивне фізичне навантаження, оскільки магнітні бурі можуть призводити до виснаження енергетичних ресурсів людини і спричиняти підвищену стомлюваність;
  • не приймайте непотрібних медикаментів, особливо без попередньої консультації з лікарем. Це може знизити ризик негативних взаємодій і побічних ефектів;
  • не рекомендується переїдати або недоїдати. Харчування має бути багатим на вітаміни та мінерали, особливо на вітамін С і магній, які можуть допомогти впоратися з негативними ефектами погодних коливань;
  • обмежте вживання кофеїну та алкоголю, а також куріння тютюну. У період магнітної бурі це може подвійно негативно позначитися на серцево-судинній системі та загальному самопочутті;
  • уникайте нестачі сну. Повноцінний сон щонайменше 7 годин на добу необхідний для відновлення сил і енергії організму. За геомагнітної активності нестача сну може призвести до виснаження, слабкості та головного болю.
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