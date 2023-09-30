Космічна погода: який прогноз на 30 вересня

У суботу, 30 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Зазвичай під час магнітних бурь вони скаржаться на головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому і безсоння. Також до частих симптомів можна віднести пригнічений настрій, підвищену дратівливість, підвищений або навпаки знижений тиск. Крім того, можуть загостритись хронічні захворювання.

Пам’ятайте, що не всі ці симптоми обов’язково викликані саме метеочутливістю. Наприклад, причиною головного болю можуть стати ваші окуляри, якщо там перекосилася оправа або поточні діоптрії вже «не тягнуть». Щоб виключити таку ймовірність, достатньо зробити діагностику окулярів в оптиці і там же обстежитися у офтальмолога.

Що допоможе при магнітній бурі

У ці дні слід особливо уважно поставитися до свого здоров’я та подбати про себе. Насамперед потрібно намагатися дотримуватися режиму сну і давати організму достатньо часу для відпочинку.

Також необхідно частіше бувати на свіжому повітрі – наприклад, влаштовувати собі дрібні стабільні прогулянки, які також забезпечать таку важливу фізичну активність.

Крім того, лікарі рекомендують пити більше води та додати до свого раціону сезонні фрукти та овочі. А ось виключити з нього або хоча б звести до мінімуму алкоголь і напої, що містять кофеїн.