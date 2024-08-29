Космічна погода: чи будуть магнітні бурі в четвер, 26 серпня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 29 серпня, очікується сонячна з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає нормальній магнітосфері – без магнітних хвилювань і бур.

Вплив магнітних бур на людське самопочуття досі остаточно не вивчений. Наукові дослідження підтвердили вплив сонячної активності на здоров’я тільки в людей, які працюють на значних висотах, таких як пілоти, бортпровідники та космонавти. Водночас багато людей скаржаться на погіршення самопочуття під час магнітних бур.

Як захистити себе від магнітних бур

Дотримуючись простих правил здорового способу життя, можна мінімізувати вплив магнітних бур на організм: