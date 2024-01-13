Який сьогодні день: свята, традиції та прикмети 13 січня

Яке церковне свято 13 січня

Сьогодні за новим церковним календарем – день пам’яті Єрмила та Стратоніка Сінгідонських, які постраждали за віру в Ісуса Христа. Єрміл і Стратонік жили у III-IV століттях у місті Сінгідон (нині Белград). Єрмила був дияконом та проповідував православ’я. Його змушували зректися віри, але він категорично відмовився. За це його посадили до в’язниці і почали лякати і катувати. Коли стало ясно, що Єрмила непохитний у своїй вірі, його кинули до Дунаю.

Слідом за ним постраждав його друг Стратонік, який був тюремним стражником. Він бачив, як катують Єрмилу і не зміг стримати сліз. Коли це помітили інші тюремники, Стратонік заявив, що теж є християнином І він також був кинутий в річку.

Що не можна робити 13 січня

Заборонено займатися тяжкою фізичною працею.

Не можна шити та вишивати.

Не слід до світанку виходити з дому.

Народні прикмети та традиції на 13 січня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

біля вікна щебетає синиця – весна буде ранньою;

у печі погана тяга – до тепла, а ось сильна – вказує на морози;

кішка сховала свою мордочку і спить, значить, чекайте на мороз;

кішка сіла на підвіконня і виглядає надвір — прийде відлига.

Серед наших предків було повір’я, хто цього дня сім разів дасть милостиню, тож пробачать сім гріхів. А ще бажаною твариною була кішка. Хто її образить 13 січня, того чекали різні біди та нещастя.

Іменинники 13 січня

Андрій,

Юхим,

Яків,

Максиме,

Єлізар,

Опанас,

Никифор,

Никодим,

Пахом,

Єрміл.

Талісманом людини, народженої 13 січня, є онікс. Перші вироби з цього каменю з’явилися ще V столітті до нашої ери. Мінерал тоді використовували навіть під час будівництва. Здавна вірили, що онікс здатний повернути душевну рівновагу, покращити емоційний стан.

13 січня народилися

1894 рік — провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець Євген Онацький;

1904 рік — український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження Натан Мільштейн;

1919 рік — українська лікарка, жінка-академік НАН України Любов Мала.

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 січня

1610 рік — Галілео Галілей відкриває четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Каллісто;

1854 рік — Фаас Ентоні з Філадельфії отримує патент на новий музичний інструмент — акордеон;

1910 рік — з Нью-Йорка пролунала перша публічна радіотрансляція, під час якої звучали голоси Енріко Карузо та інших зірок Метрополітен-опери;

1919 рік — у Києві Директорія УНР затверджує закон про заклик військових до дійсної служби;

1928 рік — у трьох будинках в містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановлюють перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей приймання телесигналу в домашніх умовах;

1936 рік — у Варшаві оголошують вироки на судовому процесі проти 12 членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув’язненням;

1942 рік — почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери);

1942 рік — конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною, що відбулася в Лондоні, ухвалює декларацію про покарання військових злочинців;

1943 рік — Адольф Гітлер видає директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини;

1957 рік — компанія Wham-O починає випуск фризбі;

1965 рік — губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписують прокламації про проголошення 22 січня “Днем української незалежності”;

1989 рік — у всій Великій Британії комп’ютери були вперше паралізовані вірусом “Friday the 13th” (“П’ятниця, 13-те”), відомим також під назвою “Jerusalem”, котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п’ятницю;

1991 рік — у литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ “Альфа” штурмує міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця;

1992 рік — Україна та Королівство Швеція встановлюють дипломатичні відносини;

1992 рік — Республіка Кіпр визнає незалежність України;

1993 рік — у Парижі представники 130 країн підписують “Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення”;

1999 рік — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголошує, що залишає команду “Чикаго Булз” і припиняє професійну кар’єру баскетболіста;

2000 рік — про свою відставку з поста очільника компанії “Microsoft” заявляє її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс;

2010 рік — Апеляційний суд міста Києва визнає, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закриває справу у зв’язку з їх смертю;

2015 рік — теракт під Волновахою під час російської збройної агресії проти України.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 січня в Україні і світі святкують День гумової качки. Неординарна подія, яка особливо популярна в США, де і почали вперше святкувати таке свято. Хоча немає достовірної інформації про те, хто став ініціатором дня і коли він був започаткований, проте гумова качечка має дуже багато прихильників.

Раніше гумові качечки використовували винятково для того, щоб заспокоїти малюків під час купання. Сьогодні ця іграшка стала частиною колекцій багатьох дорослих, які завдяки їй згадують щасливе дитинство. Виготовляти гумові качечки почали в США наприкінці XIX століття, а патент було отримано лише 1928 року.