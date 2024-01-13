Какой сегодня день: праздники, традиции и приметы 13 января

Какой церковный праздник 13 января

Сегодня по новому церковному календарю — день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских, пострадавших за веру в Иисуса Христа. Ермил и Стратоник жили в III-IV веках в городе Сингидон (ныне Белград). Ермила был диаконом и проповедовал православие. Его заставляли отречься от веры, но он категорически отказался. За это его посадили в тюрьму и стали устрашать и пытать. Когда стало ясно, что Ермила непреклонен в своей вере, его бросили в Дунай.

Следом за ним пострадал и его друг Стратоник, который был тюремным стражником. Он видел, как пытают Ермилу и не смог сдержать слез. Когда это заметили другие тюремщики, то Стратоник заявил, что тоже является христианином И он также был брошен в реку.

Что нельзя делать 13 января

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя шить и вышивать.

Не следует до рассвета выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 13 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

у окна щебетает синица — весна будет ранней;

в печи плохая тяга — к теплу, а вот сильная — указывает на морозы;

кошка спрятала свою мордочку и спит, значит, ждите мороза;

кошка села на подоконник и смотрится во двор — придет оттепель.

Среди наших предков было поверье, кто в этот день семь раз даст милостыню, поэтому простят семь грехов. А еще желанным животным была кошка. Кто ее обидит 13 января, того ждали различные беды и несчастья.

Именинники 13 января

Андрей,

Ефим,

Яков,

Максим,

Елизар,

Афанасий,

Никифор,

Никодим,

Пахом,

Ермил.

Талисманом человека, рожденного 13 января, является оникс. Первые изделия из этого камня возникли еще в V веке до нашей эпохи. Минерал тогда использовали даже при строительстве. Издавна верили, что оникс способен вернуть душевное равновесие, улучшить эмоциональное состояние.

13 января родились

1894 год — ведущий деятель ОУН, общественный деятель, журналист и ученый Евгений Онацкий;

1904 год — украинский и американский скрипач-виртуоз еврейского происхождения Натан Мильштейн;

1919 год — украинский врач, женщина-академик НАН Украины Любовь Мала.

Календарь важных событий в Украине и мире за 13 января

1610 год — Галилео Галилей открывает четвертый спутник Юпитера, впоследствии получивший название Каллисто;

1854 год — Фаас Энтони из Филадельфии получает патент на новый музыкальный инструмент — аккордеон;

1910 год — из Нью-Йорка прозвучала первая публичная радиотрансляция, во время которой звучали голоса Энрико Карузо и других звезд Метрополитен-оперы;

1919 год — в Киеве Директория УНР утверждает закон о призыве военных к действительной службе;

1928 год — в трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) компании RCA и General Electric устанавливают первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях;

1936 год — в Варшаве оглашают приговоры на судебном процессе против 12 членов ОУН. Степан Бандера, Николай Лебедь и Ярослав Карпинец приговорены к смертной казни, замененной пожизненным заключением;

1942 год — начался принудительный вывоз населения Украины в Германию (остарбайтеры);

1942 год — Конференция представителей союзных стран, оккупированных Германией, состоявшаяся в Лондоне, принимает декларацию о наказании военных преступников;

1943 год — Адольф Гитлер издает директиву о тотальной мобилизации материальных средств и человеческих ресурсов Германии;

1957 год — компания Wham-O начинает выпуск фризби;

1965 год — губернатор штата Миннесота (США) Карл Ролваг и мэр Миннеаполиса Артур Нафталин подписывают прокламации о провозглашении 22 января «Днем украинской независимости»;

1989 год — во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»), известным также под названием «Jerusalem», который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу;

1991 год — в литовской столице Вильнюсе подразделение КГБ «Альфа» штурмует городской телецентр и телебашню, что привело к гибели 15 литовцев и одного спецназовца;

1992 год — Украина и Королевство Швеция устанавливают дипломатические отношения;

1992 год — Республика Кипр признает независимость Украины;

1993 год — в Париже представители 130 стран подписывают «Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения»;

1999 год — 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявляет, что покидает команду «Чикаго Булз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста;

2000 год — о своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявляет ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс;

2010 год — Апелляционный суд города Киева признает, что Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич организовали геноцид части украинцев, но закрывает дело в связи с их смертью;

2015 год — теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Какой сегодня день в Украине и мире

13 января в Украине и мире празднуют День резиновой утки. Неординарное событие, особенно популярное в США, где и начали впервые праздновать такой праздник. Хотя нет достоверной информации о том, кто стал инициатором дня и когда он был начат, однако резиновая уточка имеет очень много поклонников.

Раньше резиновые уточки использовали исключительно для того, чтобы успокоить малышей во время купания. Сегодня эта игрушка стала частью коллекций многих взрослых, благодаря которой вспоминают счастливое детство. Изготовлять резиновые уточки начали в США в конце XIX века, а патент был получен только в 1928 году.