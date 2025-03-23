Астрономи зафіксували сонячний спалах класу M1.2, який стався 21 березня, і тепер прогнозують сильну магнітну бурю на Землі. Незважаючи на помірну потужність спалаху, він призвів до дестабілізації великого протуберанця – щільного згустку сонячної плазми, який попрямував у бік нашої планети. За розрахунками вчених, цей протуберанець досягне Землі 23 березня, спричинивши магнітну бурю рівня G3.

Магнітні бурі рівня G3 вважаються досить серйозними і можуть вплинути на самопочуття метеочутливих людей, спричиняючи головні болі, перепади тиску і порушення сну.

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