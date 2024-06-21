День повільності, селфі та музики: що ще святкують 21 червня

Свята та події 21 червня

День солідарності атеїстів

Цей день спрямований на підтримку та об’єднання людей, які не сповідують релігії. Він підкреслює важливість свободи думки та вираження власних переконань. Проводяться зустрічі та обговорення для популяризації раціонального мислення та світського гуманізму.

Всесвітній день миру та молитви

Цей день присвячений єднанню людей різних релігій та культур в молитві за мир у всьому світі. Організовуються міжрелігійні зустрічі, де представники різних віросповідань обговорюють важливість миру та співпраці. Це нагода для спільної роботи заради гармонії та взаєморозуміння.

День селфі

День, коли люди по всьому світу роблять та діляться своїми автопортретами. Він став символом самовираження та сучасної культури соціальних мереж. Учасники використовують цей день для творчості та підкреслення своєї індивідуальності.

День вина «Ламбруско»

Цей день присвячений популяризації італійського вина «Ламбруско». Любителі вина організовують дегустації та обговорення, відкриваючи для себе нові смаки та аромати. Він слугує нагодою для шанувальників цього напою зібратися разом і насолодитися його унікальними властивостями.

Міжнародний день вина Шенен Блан

Цей день вшановує біле вино Шенен Блан, яке має особливе місце серед винних сортів. Він об’єднує виноробів та поціновувачів для святкування цього ароматного напою. Дегустації та спеціальні події допомагають розширити знання про цей вид вина.

Міжнародний День Йоги

Цей день сприяє поширенню практики йоги та здорового способу життя. В багатьох країнах організовуються масові заняття, де люди можуть спробувати різні стилі йоги. Йога допомагає покращити фізичне та психічне здоров’я, а також знайти внутрішню гармонію.

Міжнародний день скейтбордингу

Цей день об’єднує скейтбордистів з усього світу для демонстрації своїх навичок та розвитку цього виду спорту. Проводяться змагання, майстер-класи та показові виступи. Він сприяє популяризації скейтбордингу та підтримці активного способу життя серед молоді.

Всесвітній день мотоцикліста

Цей день відзначають всі любителі мотоциклів, об’єднуючись для спільних поїздок та заходів. Він підкреслює важливість безпеки на дорогах та поваги до мотоциклістів. Організовуються зльоти та зустрічі, де учасники можуть поділитися своїми історіями та досвідом.

Всесвітній день гідрографії

Цей день присвячений важливості вивчення водних ресурсів Землі. Професіонали та науковці обговорюють новітні дослідження та технології у сфері гідрографії. Він сприяє підвищенню обізнаності про стан водних ресурсів та їх охорону.

Всесвітній день музики

Цей день святкує різноманітність музичних жанрів та виконавців з усього світу. Музиканти організовують концерти, вуличні виступи та імпровізації. Він слугує платформою для відкриття нових талантів та популяризації музичної культури.

Всесвітній день гуманізму

Цей день наголошує на цінностях гуманізму, таких як рівність, справедливість та співчуття. Проводяться дискусії та заходи, що сприяють розвитку гуманістичних ідей. Він об’єднує людей, які прагнуть зробити світ кращим через добрі вчинки та підтримку одне одного.

Всесвітній день жирафа

Цей день привертає увагу до проблем захисту жирафів та їхнього середовища проживання. Екологи та захисники природи організовують освітні програми та акції. Він допомагає підвищити обізнаність про зменшення популяції жирафів та важливість їхньої охорони.

Міжнародний день квітки (літній)

Цей день присвячений красі та різноманітності квітів у літній період. Люди організовують виставки, флористичні конкурси та майстер-класи з аранжування квітів. Він сприяє популяризації садівництва та любові до природи.

Всесвітній день рукостискань

Цей день символізує дружбу та взаємоповагу між людьми. Люди використовують цей день, щоб встановити нові контакти та зміцнити існуючі стосунки через простий жест рукостискання. Він допомагає поширювати позитивні емоції та доброзичливість.

Міжнародний день повільності (неквапливості)

Цей день закликає людей сповільнити темп життя і насолоджуватися моментами. Він сприяє усвідомленому підходу до щоденних справ та зменшенню стресу. Учасники можуть проводити час на природі, займатися медитацією або просто відпочивати без поспіху.

Міжнародний день футболки

Цей день відзначають шанувальники цього зручного одягу, підкреслюючи його значення у повсякденному житті та культурі. Люди одягають свої улюблені футболки та діляться історіями, пов’язаними з ними. Він також служить платформою для творчого самовираження через дизайн футболок.

Всесвітній день гармонії

Цей день присвячений ідеї гармонійного співіснування людей різних культур, віросповідань та національностей. Організовуються заходи, що сприяють взаєморозумінню та толерантності. Він підкреслює важливість миру та злагоди у сучасному світі.

Іменини 21 червня

21 червня іменини святкують: Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Ян, Анастасія, Василиса.

Хто з відомих людей народився 21 червня

У цей день народилися:

1975 рік: полковник Національної поліції, Герой України Сергій Губанов;

1986 рік: військовослужбовець Збройних сил України, відзначився під час російського вторгнення, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Іван Банк;

1988 рік: соліст популярного українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Пам’ятні дати 21 червня