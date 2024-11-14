День медсестри та логопеда: свята та події 14 листопада

Свята 14 листопада

Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей

Цей день встановлено ЮНЕСКО з метою привернути увагу до проблеми незаконної торгівлі культурними об’єктами, що загрожує збереженню світової культурної спадщини. Торгівля культурними цінностями без належного дозволу порушує права народів на власну спадщину, призводить до втрат безцінних історичних артефактів та сприяє фінансуванню нелегальних організацій. Зокрема, під час збройних конфліктів, таких як війни чи окупації, незаконне обіг культурних цінностей набуває масових масштабів, оскільки важливі артефакти часто вивозяться з країни.

День операційної медичної сестри

Це професійне свято покликане вклонитися медичним сестрам, які працюють в операційних залах, підтримуючи хірургів під час складних операцій та забезпечуючи безпеку та комфорт пацієнтів. Робота операційної медсестри потребує глибоких знань анатомії, фізіології, різних хірургічних процедур та використання медичного обладнання. Вони відповідають за підготовку операційної кімнати, стерилізацію інструментів, асистування хірурга під час операцій, контроль стану пацієнта та підтримання стерильних умов.

Міжнародний день логопеда

Це свято покликане звернути увагу на важливість логопедії та її роль у покращенні якості життя людей з мовними та комунікативними розладами. Логопеди працюють з дітьми та дорослими, допомагаючи подолати різні порушення мови, мови, голосу, ковтання та комунікації. Їхні пацієнти можуть відчувати труднощі з вимовою, розвитком мови, слухом або мовні порушення, пов’язані з неврологічними станами, наприклад, афазія після інсульту. Логопеди допомагають пацієнтам правильно вимовляти звуки, розвивати мовні навички, використовувати альтернативні методи комунікації та покращувати спільне спілкування.

Всесвітній день якості

Випадає на другий четвер листопада. Це свято ініційоване Європейською організацією якості (EOQ) разом із Організацією Об’єднаних Націй 1989 року. Якість має ключове значення у багатьох галузях: від виробництва товарів до надання послуг, медицини, освіти, управління. Забезпечення високих стандартів якості є важливим для задоволення потреб споживачів, зміцнення довіри до брендів та підвищення ефективності та безпеки процесів.

Всесвітній день юзабіліті

Цей день, який також відзначають у другий четвер листопада, присвячений просуванню ідей зручності, доступності та ефективності в дизайні продуктів, систем та послуг, щоб зробити їх інтуїтивними та зручними для користувачів. Свято започатковано у 2005 році з ініціативи Асоціації професіоналів з юзабіліті (UXPA) з метою популяризації концепції юзабіліті та підвищення поінформованості про її важливість.

Юзабіліті – це властивість продукту або системи, що забезпечує легкість та зручність їх використання. Вона включає такі аспекти, як зрозумілий інтерфейс, логічна навігація, доступність для людей з обмеженими можливостями, мінімізація помилок та оптимізація роботи користувача.

Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

Це найбільша глобальна ініціатива, спрямована на підвищення поінформованості про цукровий діабет, його профілактику, діагностику та лікування. Дата обрана на честь дня народження Фредеріка Бантинга, який разом із Чарльзом Бестом 1922 року відкрив інсулін – ключовий препарат для лікування діабету. Ця дата відзначається з 1991 року з ініціативи Міжнародної федерації діабету (IDF) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) через зростання випадків діабету у світі. З 2007 року цей день офіційно підтримується ООН, його символом є синє коло, що означає єдність глобальної спільноти у боротьбі з діабетом.

Стаття на тему: Цукровий діабет: як розпізнати та тримати під контролем

Пам’ятні дати 14 листопада

332 до н. – Олександра Великого коронують фараоном Єгипту;

1918 рік – намагаючись заручитися підтримкою Антанти, гетьман Скоропадський проголошує федерацію Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією, яка стає однією з легітимацій антигетьманського повстання, не будучи її причиною;

1918 рік – на першому засіданні Національних зборів Томаша Масарика обирають президентом Чехословацької республіки;

1918 рік – з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначають її офіційний статус;

1920 рік – уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік – у Чехословацькій республіці створюють Легію українських націоналістів;

1939 рік – Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване «возз’єднання» (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік – у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік – потужний підводний вулканічний вибух, утворюючи острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік – на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Кучму;

2005 рік – корпорація Boeing повідомляє про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Хто народився 14 листопада