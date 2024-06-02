День 2 июня: какие праздники и события отмечают сегодня

День 2 июня: какие праздники и события отмечают сегодня

«Одесская жизнь» рассказывает о Дне работников местной промышленности и других важных праздниках и событиях 2 июня в Украине. Также сегодня есть возможность поддержать тех, кто борется с серьезными заболеваниями, такими как рак и расстройства пищевого поведения.

Праздники и события 2 июня

  • День работников местной промышленности отмечается согласно Указу Президента Украины № 726/2002 от 20 августа 2002 года. Этот праздник благодарен за весомый вклад работников в развитие экономики государства и приходится на первое воскресенье июня.
  • День мелиоратора также отмечается в этот день, подчеркивая значение мелиорации — комплекса мероприятий, направленных на улучшение земель и оздоровление природной среды.
  • Международный день очистки водоемов привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов. При благоприятной погоде дайверы и активисты занимаются очисткой водоемов и побережья, поднимая мусор со дна и убирая берега.
  • День работников водного хозяйства отмечается согласно Указу Президента Украины от 18 марта 2003 года. Вода является источником жизни, поэтому рациональное использование водных ресурсов является ключевой задачей работников этой отрасли.
  • Международный день людей, преодолевших рак, чествует всех, кто столкнулся с этой болезнью, включая пациентов, их родственников и медицинских работников.
  • Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля и Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения подчеркивают важность осведомленности и поддержки людей, страдающих этими заболеваниями.
  • Наконец, Всемирный день борьбы с вредителями имеет целью повысить осведомленность о необходимости контроля вредителей для обеспечения здоровья людей, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды.

Какие исторические события произошли 2 июня

  • 455 — вандалы захватили Рим.
  • 1537 — Папа Римский Павел III специальной буллой признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
  • 1857 — американец Джеймс Гиббс запатентовал однониточную дорожную швейную машинку.
  • 1891 — в правилах футбола введены пенальти.
  • 1896 — итальянец Гульельмо Маркони запатентовал радио.
  • 1924 — Конгресс США предоставил гражданство всем американским индейцам.
  • 1946 — по результатам референдума в Италии ликвидирована монархия и провозглашено создание республики.
  • 1953 — состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II.
  • 2010 — массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания) — нападающий застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил с собой.

Кто родился 2 июня

  • 1449 — Доменико Гирландайо, итальянский художник.
  • 1740 — Маркиз де Сад, французский писатель, философ, основатель садизма.
  • 1743 — Алессандро Калиостро, итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист.
  • 1835 — Пий X, Папа Римский (1903-1914).
  • 1840 — Томас Гарди, английский писатель и поэт.
  • 1841 — Федерико Дзандоменеги, итальянский художник.
  • 1857 — Карл Адольф Гьеллеруп, датский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года.
  • 1904 — Джонни Вайссмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, актер, исполнитель роли Тарзана.
  • 1919 — Юрий Тимошенко (Тарапунька), украинский артист.
  • 1922 — Хуан Антонио Бардем, испанский кинорежиссер и сценарист.
  • 1936 — Владимир Голубничий, украинский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион (1960, 1968) в спортивной ходьбе.
  • 1940 — Константин II, последний король Греции (1964-1974).
  • 1977 — Закари Квинто, американский актер и продюсер.
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