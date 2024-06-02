День 2 июня: какие праздники и события отмечают сегодня

«Одесская жизнь» рассказывает о Дне работников местной промышленности и других важных праздниках и событиях 2 июня в Украине. Также сегодня есть возможность поддержать тех, кто борется с серьезными заболеваниями, такими как рак и расстройства пищевого поведения.
Праздники и события 2 июня
- День работников местной промышленности отмечается согласно Указу Президента Украины № 726/2002 от 20 августа 2002 года. Этот праздник благодарен за весомый вклад работников в развитие экономики государства и приходится на первое воскресенье июня.
- День мелиоратора также отмечается в этот день, подчеркивая значение мелиорации — комплекса мероприятий, направленных на улучшение земель и оздоровление природной среды.
- Международный день очистки водоемов привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов. При благоприятной погоде дайверы и активисты занимаются очисткой водоемов и побережья, поднимая мусор со дна и убирая берега.
- День работников водного хозяйства отмечается согласно Указу Президента Украины от 18 марта 2003 года. Вода является источником жизни, поэтому рациональное использование водных ресурсов является ключевой задачей работников этой отрасли.
- Международный день людей, преодолевших рак, чествует всех, кто столкнулся с этой болезнью, включая пациентов, их родственников и медицинских работников.
- Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля и Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения подчеркивают важность осведомленности и поддержки людей, страдающих этими заболеваниями.
- Наконец, Всемирный день борьбы с вредителями имеет целью повысить осведомленность о необходимости контроля вредителей для обеспечения здоровья людей, продовольственной безопасности и защиты окружающей среды.
Какие исторические события произошли 2 июня
- 455 — вандалы захватили Рим.
- 1537 — Папа Римский Павел III специальной буллой признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
- 1857 — американец Джеймс Гиббс запатентовал однониточную дорожную швейную машинку.
- 1891 — в правилах футбола введены пенальти.
- 1896 — итальянец Гульельмо Маркони запатентовал радио.
- 1924 — Конгресс США предоставил гражданство всем американским индейцам.
- 1946 — по результатам референдума в Италии ликвидирована монархия и провозглашено создание республики.
- 1953 — состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II.
- 2010 — массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания) — нападающий застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил с собой.
Кто родился 2 июня
- 1449 — Доменико Гирландайо, итальянский художник.
- 1740 — Маркиз де Сад, французский писатель, философ, основатель садизма.
- 1743 — Алессандро Калиостро, итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист.
- 1835 — Пий X, Папа Римский (1903-1914).
- 1840 — Томас Гарди, английский писатель и поэт.
- 1841 — Федерико Дзандоменеги, итальянский художник.
- 1857 — Карл Адольф Гьеллеруп, датский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года.
- 1904 — Джонни Вайссмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, актер, исполнитель роли Тарзана.
- 1919 — Юрий Тимошенко (Тарапунька), украинский артист.
- 1922 — Хуан Антонио Бардем, испанский кинорежиссер и сценарист.
- 1936 — Владимир Голубничий, украинский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион (1960, 1968) в спортивной ходьбе.
- 1940 — Константин II, последний король Греции (1964-1974).
- 1977 — Закари Квинто, американский актер и продюсер.