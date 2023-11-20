Даруємо призи за чеки — «‎Світла п’ятниця» в ТРК «Gagarinn Plaza»‎!

Це «‎Світла п’ятниця» в торгово-розважальному комплексі «‎Gagarinn Plaza»‎ — найкрутіші подарунки чекають на вас!

При покупці від 1000 грн в усіх магазинах ТРК «‎Gagarinn Plaza», а також в «‎Gagarinn Kids», кінотеатрі «Multiplex», готелі «Gagarinn» та в ресторані «Food Hub», ви отримуєте можливість виграти унікальні призи!

Просто напишіть свій номер телефону на чеку та киньте його в спеціальний бокс на 1 поверсі ТРК «‎Gagarinn Plaza»‎. Більше чеків — більше шансів на виграш.

Дата проведення: 17-25 листопада

Розіграш у прямому ефірі: 25 листопада оголосимо переможців у прямому ефірі в Instagram @gagarinn_plaza

Ми розігруємо:

Подарункові сертифікати від наших партнерів : «Цитрус», «Bomond», «Multiplex», «Чудо Острів», «Східний Караван»

: «Цитрус», «Bomond», «Multiplex», «Чудо Острів», «Східний Караван» Вечерю в ресторані «Food Hub» на суму 1000 грн

«Food Hub» на суму 1000 грн Відпочинок в готелі «Gagarinn» — номер «стандарт» на добу

«Gagarinn» — номер «стандарт» на добу Сертифікат в «‎Gagarinn Kids» — комбо-святкування «Light» в дитячому Місті Професій або в планеті розваг

На кожен подарунок — один щасливчик!

Приєднуйтеся до «‎Світлої п’ятниці» та скоріш несіть свої чеки за покупки в спеціальний бокс на 1-му поверсі ТРК «‎Gagarinn Plaza». У разі складнощів з пошуком спеціального боксу — сміливо звертайтеся до охоронців, які із радістю вам допоможуть.

У акції приймають участь: «Цитрус», «Bomond», «Multiplex», «Чудо Острів», «Східний Караван», «Food Hub Restaurant». «Gagarinn Hotel», «‎Gagarinn Kids».

*на правах реклами