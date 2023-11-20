Даруємо призи за чеки — «‎Світла п’ятниця» в ТРК «Gagarinn Plaza»‎!

Не лише знижки та акції, а й справжнє свято яскравих можливостей.
Це «Світла п’ятниця» в торгово-розважальному комплексі «Gagarinn Plaza» — найкрутіші подарунки чекають на вас!
При покупці від 1000 грн в усіх магазинах ТРК «Gagarinn Plaza», а також в «Gagarinn Kids», кінотеатрі «Multiplex», готелі «Gagarinn» та в ресторані «Food Hub», ви отримуєте можливість виграти унікальні призи!
Просто напишіть свій номер телефону на чеку та киньте його в спеціальний бокс на 1 поверсі ТРК «Gagarinn Plaza». Більше чеків — більше шансів на виграш.
Дата проведення: 17-25 листопада
Розіграш у прямому ефірі: 25 листопада оголосимо переможців у прямому ефірі в Instagram @gagarinn_plaza
Ми розігруємо:
- Подарункові сертифікати від наших партнерів: «Цитрус», «Bomond», «Multiplex», «Чудо Острів», «Східний Караван»
- Вечерю в ресторані «Food Hub» на суму 1000 грн
- Відпочинок в готелі «Gagarinn» — номер «стандарт» на добу
- Сертифікат в «Gagarinn Kids» — комбо-святкування «Light» в дитячому Місті Професій або в планеті розваг
На кожен подарунок — один щасливчик!
Приєднуйтеся до «Світлої п’ятниці» та скоріш несіть свої чеки за покупки в спеціальний бокс на 1-му поверсі ТРК «Gagarinn Plaza». У разі складнощів з пошуком спеціального боксу — сміливо звертайтеся до охоронців, які із радістю вам допоможуть.
У акції приймають участь: «Цитрус», «Bomond», «Multiplex», «Чудо Острів», «Східний Караван», «Food Hub Restaurant». «Gagarinn Hotel», «Gagarinn Kids».
*на правах реклами