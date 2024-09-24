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Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 24 вересня

Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 24 вересня

У вівторок, 24 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів проведуть день без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
  • Героїв оборони Одеси, 48- 56,
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
  • Капітана Кузнєцова, 92-102,
  • Керченська, 101-131,
  • Лесі Українки, 45,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Адмірала Лазарєва, 17-70,
  • Бажана, 5,
  • Богдана Хмельницького, 13-59,
  • Болгарська, 35-72,
  • Генерала Цвєтаєва, 18-32,
  • Степова, 27-52,
  • Запорізька, 22-30, 30/пом.1,
  • Мельницька, 1, 2,
  • Середня, 47,
  • пл. Олексіївська, 1-31,
  • пров. 2-й Лермонтовський, 1, 11,
  • пров. Благовидова, 13,
  • пров. Високий, 2- 12/4,
  • пров. Мукачівський, 4А- 6/8.

Роботи до 19.00:

  • Святослава Ріхтера,
  • Богдана Хмельницького, 15/19,
  • Квіткова, 1-21,
  • Косяченка Олексія,
  • Тетяни Тесс, 3а-43б,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • Ольги Благовидової  (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Радісна, 114, 116, 118,
  • Платанова,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • проїзд Бузьковий,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Гранатна, 1-25,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • Малиновського,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Сільська, 7-44,
  • Туристська, 7а-19, 29, 49а,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 50-65,
  • пров. Короткий, 2, 3,4,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Мостовий, 2б-55,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Кордонна,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • Ближні млини (Кондренка), 1-95,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • Ференца Ліста (Єліна), 1-9,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • Спартаківська,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • пров. Прохоровський, 3, 5, 7,
  • Прохоровська, 43.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Купріна, 1-54,
  • Рєпіна, 1в,1к-7,
  • дорога Фонтанська, 16-149,
  • Івана Франка, 41, 45, 47, 49, 55,
  • Недєліна, 58-111,
  • Бригадна, 5, 54б, 51а, 43б,44,
  • Штурвальна, 17а,
  • Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б,
  • Щоглова, 20/корп.1, 22,
  • просп. Адміральський, 3-17,
  • Окружна,
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 8-159,
  • Урожайна, 28г,
  • Бернардацці,
  • Баштанна, 6-10,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3,
  • пров. Костеловської, 2-8,
  • пров. Морехідний, 13, 12,
  • Чубаївська, 3, 5, 11,
  • пров. Чубаївський,1-17,
  • Академічна, 5,7/9а,
  • пров. Академічний, 7/9,
  • Городня, 1-61,
  • Достоєвського (Драгоманова), 2, 8-23,
  • пров. Кордонний,
  • Астрономічна, 2-26,
  • Дмитріївська (Дмитрія Донськова),
  • Лазурського  провулок (пров. Дмитрія Донськова ),
  • Музична (Композитора Глинки), 10-18,
  • Петрашевського (Леся Курбаса), 17-36, 44, 46а, 48,
  • Рожева, 22, 24а, 31а, 33, 36,
  • Ромашкова,
  • Толбухіна,
  • Дмитра Яворницького (Уральська), 3-28,
  • Фурманова, 1-19,
  • Рислінга провулок (пров. Уральський), 1-4-а,
  • пров. Астрономічний, 4-18,
  • Жаботинського, 11-57,
  • Юхима Геллера, 31-90,
  • Урожайна, 1-6,
  • Докова, 19,
  • Суднобудівна,
  • Трудова, 2-16,
  • Геранієва, 2,
  • Героїв-Прикордонників, 4,
  • пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а,
  • пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а,
  • пров. 5-й  Проектований, 8-33,
  • Гвардійська, 2-21,
  • Немировича-Данченка, 1-14,
  • Рясна (Обільна), 8,
  • Сакко, 2а, 6, Собінова, 1-18,
  • Толбухіна, 20-81,
  • Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 – 5/корп.2,
  • Садова Балка, 45,
  • Пілотна, 1-133ж,
  • пров. Глінки, 2а,12,16,
  • пров. Тупиковий, 1-12,
  • Штурвальна, 15-21,
  • Симоненка, 1, 11а,
  • Педагогічна, 21,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 18-51,
  • Китобійна, 6,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
  • Чернігівська, 1-24,
  • пров. Чернігівський, 1а.

 

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