Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 24 вересня

У вівторок, 24 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим багато одеситів проведуть день без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,
- 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
- Героїв оборони Одеси, 48- 56,
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
- Капітана Кузнєцова, 92-102,
- Керченська, 101-131,
- Лесі Українки, 45,
- пров. 2-й Керченський, 1-15.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Адмірала Лазарєва, 17-70,
- Бажана, 5,
- Богдана Хмельницького, 13-59,
- Болгарська, 35-72,
- Генерала Цвєтаєва, 18-32,
- Степова, 27-52,
- Запорізька, 22-30, 30/пом.1,
- Мельницька, 1, 2,
- Середня, 47,
- пл. Олексіївська, 1-31,
- пров. 2-й Лермонтовський, 1, 11,
- пров. Благовидова, 13,
- пров. Високий, 2- 12/4,
- пров. Мукачівський, 4А- 6/8.
Роботи до 19.00:
- Святослава Ріхтера,
- Богдана Хмельницького, 15/19,
- Квіткова, 1-21,
- Косяченка Олексія,
- Тетяни Тесс, 3а-43б,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- Ольги Благовидової (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Радісна, 114, 116, 118,
- Платанова,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- проїзд Бузьковий,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Гранатна, 1-25,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- Малиновського,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- пров. Малиновський, 7,
- Квітнева, 1-33/1,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Сільська, 7-44,
- Туристська, 7а-19, 29, 49а,
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 50-65,
- пров. Короткий, 2, 3,4,
- Текстильників, 1-14а,
- Мостовий, 2б-55,
- Клименка, 25, 33в,
- Кордонна,
- пров. Кордонний, 1-35,
- Ближні млини (Кондренка), 1-95,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Ференца Ліста (Єліна), 1-9,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- Спартаківська,
- пров. Спартаківський, 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- пров. Прохоровський, 3, 5, 7,
- Прохоровська, 43.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Купріна, 1-54,
- Рєпіна, 1в,1к-7,
- дорога Фонтанська, 16-149,
- Івана Франка, 41, 45, 47, 49, 55,
- Недєліна, 58-111,
- Бригадна, 5, 54б, 51а, 43б,44,
- Штурвальна, 17а,
- Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б,
- Щоглова, 20/корп.1, 22,
- просп. Адміральський, 3-17,
- Окружна,
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 8-159,
- Урожайна, 28г,
- Бернардацці,
- Баштанна, 6-10,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3,
- пров. Костеловської, 2-8,
- пров. Морехідний, 13, 12,
- Чубаївська, 3, 5, 11,
- пров. Чубаївський,1-17,
- Академічна, 5,7/9а,
- пров. Академічний, 7/9,
- Городня, 1-61,
- Достоєвського (Драгоманова), 2, 8-23,
- пров. Кордонний,
- Астрономічна, 2-26,
- Дмитріївська (Дмитрія Донськова),
- Лазурського провулок (пров. Дмитрія Донськова ),
- Музична (Композитора Глинки), 10-18,
- Петрашевського (Леся Курбаса), 17-36, 44, 46а, 48,
- Рожева, 22, 24а, 31а, 33, 36,
- Ромашкова,
- Толбухіна,
- Дмитра Яворницького (Уральська), 3-28,
- Фурманова, 1-19,
- Рислінга провулок (пров. Уральський), 1-4-а,
- пров. Астрономічний, 4-18,
- Жаботинського, 11-57,
- Юхима Геллера, 31-90,
- Урожайна, 1-6,
- Докова, 19,
- Суднобудівна,
- Трудова, 2-16,
- Геранієва, 2,
- Героїв-Прикордонників, 4,
- пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а,
- пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а,
- пров. 5-й Проектований, 8-33,
- Гвардійська, 2-21,
- Немировича-Данченка, 1-14,
- Рясна (Обільна), 8,
- Сакко, 2а, 6, Собінова, 1-18,
- Толбухіна, 20-81,
- Медовий провулок (пров. Щукіна), 1 – 5/корп.2,
- Садова Балка, 45,
- Пілотна, 1-133ж,
- пров. Глінки, 2а,12,16,
- пров. Тупиковий, 1-12,
- Штурвальна, 15-21,
- Симоненка, 1, 11а,
- Педагогічна, 21,
- Академіка Вернадського (Тульська), 18-51,
- Китобійна, 6,
- пров. 2-й Китобійний, 1-18а,
- Чернігівська, 1-24,
- пров. Чернігівський, 1а.