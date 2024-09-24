Новости Одессы и Одесской области

Без света до вечера: кому в Одессе отключили электроснабжение 24 сентября

Без света до вечера: кому в Одессе отключили электроснабжение 24 сентября

Во вторник, 24 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы проведут день без света.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 9-я линия на жилмассиве, 11-18а,
  • 10-я линия на жилмассиве, 4-18,
  • 11-я линия на жилмассиве, 7-16,
  • 12-я линия на жилмассиве, 14-18,
  • Героев обороны Одессы, 48-56,
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
  • Капитана Кузнецова, 92-102,
  • Керченская, 101-131,
  • Леси Украинки, 45,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Адмирала Лазарева, 17-70,
  • Бажана, 5,
  • Богдана Хмельницкого, 13-59,
  • Болгарская, 35-72,
  • Генерала Цветаева, 18-32,
  • Степная, 27-52,
  • Запорожская, 22-30, 30/пом.1,
  • Мельницкая, 1, 2,
  • Средняя, 47,
  • пл. Алексеевская, 1-31,
  • пер. 2-й Лермонтовский, 1, 11,
  • переулок Благовидова, 13,
  • переулок Высокий, 2- 12/4,
  • переулок Мукачевский, 4А- 6/8.

Работы до 19.00:

  • Святослава Рихтера,
  • Богдана Хмельницкого, 15/19,
  • Цветочная, 1-21,
  • Косяченко Алексея,
  • Татьяны Тесс, 3а-43б,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Радостная, 114, 116, 118,
  • Платанова,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • проезд Бузковый,
  • проезд Бузковый,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • Гранатная, 1-25,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • Малиновского,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская, 7а-19, 29, 49а,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 50-65,
  • пер. Короткий, 2, 3,4,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Мостовой, 2б-55,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Кордонная,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • Ближние мельницы (Кондренко), 1-95,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Ференца Листа (Елина), 1-9,
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • Спартаковская, переулок Спартаковский, 25,
  • переулок Туристский, 2-12б,
  • переулок Прохоровский, 3, 5, 7,
  • Прохоровская, 43.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Куприна, 1-54,
  • Репина, 1в,1к-7,
  • дорога Фонтанская, 16-149,
  • Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55,
  • Неделина, 58-111,
  • Бригадная, 5, 54б, 51а, 43б,44,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б,
  • Щеглова, 20/корп.1, 22,
  • просп. Адмиральский, 3-17,
  • Окружная,
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 8-159,
  • Урожайная, 28г,
  • Бернардацци,
  • Баштанная, 6-10,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3,
  • пер. Костеловской, 2-8,
  • пер. Мореходный, 13, 12,
  • Чубаевская, 3, 5, 11,
  • пер. Чубаевский, 1-17,
  • Академическая, 5,7/9а,
  • переулок Академический, 7/9,
  • Городня, 1-61,
  • Достоевского (Драгоманова), 2, 8-23,
  • переулок Кордонный,
  • Астрономическая, 2-26,
  • Дмитриевская (Дмитрия Донскова),
  • Лазурского переулок (переулок. Дмитрия Донскова),
  • Музыкальная (Композитора Глинки), 10-18,
  • Петрашевского (Леся Курбаса), 17-36, 44, 46а, 48,
  • Розовая, 22, 24а, 31а, 33, 36,
  • Ромашкова,
  • Толбухина,
  • Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3-28,
  • Фурманова, 1-19,
  • Рислинга переулок (пер. Уральский), 1-4-а,
  • пер. Астрономический, 4-18,
  • Жаботинского, 11-57,
  • Ефима Геллера, 31-90,
  • Урожайная, 1-6,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная,
  • Трудовая, 2-16,
  • Гераниева, 2,
  • Героев-Пограничников, 4,
  • пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а,
  • пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,
  • пер. 5-й Проектируемый, 8-33,
  • Гвардейская, 2-21,
  • Немировича-Данченко, 1-14,
  • Обильная, 8, Сакко, 2а, 6,
  • Собинова, 1-18,
  • Толбухина, 20-81,
  • Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2,
  • Садовая Балка, 45,
  • Пилотная, 1-133ж,
  • пер. Глинки, 2а,12,16,
  • Тупиковый, 1-12,
  • Штурвальная, 15-21,
  • Симоненко, 1, 11а,
  • Педагогическая, 21,
  • Академика Вернадского (Тульская), 18-51,
  • Китобойная, 6,
  • пер. 2-й Китобойный, 1-18а,
  • Черниговская, 1-24,
  • переулок Черниговский, 1а.

 

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