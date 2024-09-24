Без света до вечера: кому в Одессе отключили электроснабжение 24 сентября

Во вторник, 24 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы проведут день без света.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 9-я линия на жилмассиве, 11-18а,
- 10-я линия на жилмассиве, 4-18,
- 11-я линия на жилмассиве, 7-16,
- 12-я линия на жилмассиве, 14-18,
- Героев обороны Одессы, 48-56,
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3,
- Капитана Кузнецова, 92-102,
- Керченская, 101-131,
- Леси Украинки, 45,
- пер. 2-й Керченский, 1-15.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Адмирала Лазарева, 17-70,
- Бажана, 5,
- Богдана Хмельницкого, 13-59,
- Болгарская, 35-72,
- Генерала Цветаева, 18-32,
- Степная, 27-52,
- Запорожская, 22-30, 30/пом.1,
- Мельницкая, 1, 2,
- Средняя, 47,
- пл. Алексеевская, 1-31,
- пер. 2-й Лермонтовский, 1, 11,
- переулок Благовидова, 13,
- переулок Высокий, 2- 12/4,
- переулок Мукачевский, 4А- 6/8.
Работы до 19.00:
- Святослава Рихтера,
- Богдана Хмельницкого, 15/19,
- Цветочная, 1-21,
- Косяченко Алексея,
- Татьяны Тесс, 3а-43б,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Радостная, 114, 116, 118,
- Платанова,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- проезд Бузковый,
- проезд Бузковый,
- пер. Ковровый, 5-9,
- Гранатная, 1-25,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- Малиновского,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- пер. Малиновский, 7,
- Апрельская, 1-33/1,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Сельская, 7-44,
- Туристская, 7а-19, 29, 49а,
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 50-65,
- пер. Короткий, 2, 3,4,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Мостовой, 2б-55,
- Клименко, 25, 33в,
- Кордонная,
- пер. Кордонный, 1-35,
- Ближние мельницы (Кондренко), 1-95,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Ференца Листа (Елина), 1-9,
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- Спартаковская, переулок Спартаковский, 25,
- переулок Туристский, 2-12б,
- переулок Прохоровский, 3, 5, 7,
- Прохоровская, 43.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Куприна, 1-54,
- Репина, 1в,1к-7,
- дорога Фонтанская, 16-149,
- Ивана Франко, 41, 45, 47, 49, 55,
- Неделина, 58-111,
- Бригадная, 5, 54б, 51а, 43б,44,
- Штурвальная, 17а,
- Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б,
- Щеглова, 20/корп.1, 22,
- просп. Адмиральский, 3-17,
- Окружная,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 8-159,
- Урожайная, 28г,
- Бернардацци,
- Баштанная, 6-10,
- Валерия Самофалова (Каманина), 3,
- пер. Костеловской, 2-8,
- пер. Мореходный, 13, 12,
- Чубаевская, 3, 5, 11,
- пер. Чубаевский, 1-17,
- Академическая, 5,7/9а,
- переулок Академический, 7/9,
- Городня, 1-61,
- Достоевского (Драгоманова), 2, 8-23,
- переулок Кордонный,
- Астрономическая, 2-26,
- Дмитриевская (Дмитрия Донскова),
- Лазурского переулок (переулок. Дмитрия Донскова),
- Музыкальная (Композитора Глинки), 10-18,
- Петрашевского (Леся Курбаса), 17-36, 44, 46а, 48,
- Розовая, 22, 24а, 31а, 33, 36,
- Ромашкова,
- Толбухина,
- Дмитрия Яворницкого (Уральская), 3-28,
- Фурманова, 1-19,
- Рислинга переулок (пер. Уральский), 1-4-а,
- пер. Астрономический, 4-18,
- Жаботинского, 11-57,
- Ефима Геллера, 31-90,
- Урожайная, 1-6,
- Докова, 19,
- Судостроительная,
- Трудовая, 2-16,
- Гераниева, 2,
- Героев-Пограничников, 4,
- пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а,
- пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,
- пер. 5-й Проектируемый, 8-33,
- Гвардейская, 2-21,
- Немировича-Данченко, 1-14,
- Обильная, 8, Сакко, 2а, 6,
- Собинова, 1-18,
- Толбухина, 20-81,
- Медовый переулок (пер. Щукина), 1 — 5/корп.2,
- Садовая Балка, 45,
- Пилотная, 1-133ж,
- пер. Глинки, 2а,12,16,
- Тупиковый, 1-12,
- Штурвальная, 15-21,
- Симоненко, 1, 11а,
- Педагогическая, 21,
- Академика Вернадского (Тульская), 18-51,
- Китобойная, 6,
- пер. 2-й Китобойный, 1-18а,
- Черниговская, 1-24,
- переулок Черниговский, 1а.