Тим часом учені Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозують сьогодні нормальну магнітосферу.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на життя людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди або серцево-судинні проблеми. У деяких людей вони здатні спричинити головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон. Віддати перевагу легким стравам.

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