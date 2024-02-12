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«Великий орел»: кого з відомих одеситів так називали

«Великий орел»: кого з відомих одеситів так називали

12 лютого народився українсько-американський актор Яків Адлер, який поклав початок цілій акторській династії і був батьком знаменитого театрального педагога Стелли Адлер.

Народився Яків Адлер 1855 року в Одесі. Його батьки були людьми небагатими, і Якову з дитинства довелося працювати. Спочатку він працював на текстильній фабриці робітником, потім його підвищили до клерка. Потім він торгував дріб’язком на вулицях, був переписувачем у адвоката, рознощиком газет і навіть інспектором департаменту мір і ваг на ринку.

У 17 років Яків вступив до театральної трупи Розенберга і Співаковського. Юнак виявився талановитим актором, і пізніше зумів організувати власну трупу, з якою гастролював країною. Його стали називати «великим орлом» — у перекладі з ідишу «adler» означає «орел». 

Після того як вийшов указ, що забороняв театральні постановки на ідиші в Росії, Адлер змушений був виїхати до Лондона. В Англії для нього настали важкі часи: від пневмонії померла дочка, а трохи пізніше під час пологів померла і дружина. На довершення всіх неприємностей під час вистави в клубі Адлера глядачі прийняли бутафорську пожежу за справжню. Почалася паніка, натовп кинувся до виходу, і в тисняві загинули 17 осіб. Глядачі перестали відвідувати клуб Адлера, і він знову змушений був емігрувати — цього разу в Америку, де відкрив власний театр.

У 1920 році в Адлера стався інсульт, і його здоров’я повністю не відновилося. Він ще зіграв лише в кількох театральних п’єсах. Помер актор 1926 року. Похорон його відбувся в Нью-Йорку при величезному скупченні народу.

У Адлера від трьох шлюбів було шестеро дітей, усі вони стали акторами. Його дочка Стелла Адлер навчалася у Станіславського, і пізніше стала знаменитим театральним педагогом. Її учнями були Марлон Брандо, Роберт де Ніро, Стівен Спілберг, Бенісіо дель Торо.

Джерело: grad.ua

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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