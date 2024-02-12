Новости Одессы и Одесской области

«Великий орел»: кого из известных одесситов так называли

«Великий орел»: кого из известных одесситов так называли

12 февраля родился украинско-американский актер Яков Адлер, который положил начало целой актерской династии и был отцом знаменитого театрального педагога Стеллы Адлер.

Родился Яков Адлер в 1855 году в Одессе. Его родители были людьми небогатыми, и Якову с детства пришлось трудиться. Сначала он работал на текстильной фабрике рабочим, затем его повысили до клерка. Потом он торговал мелочевкой на улицах, был переписчиком у адвоката, разносчиком газет и даже инспектором департамента мер и весов на рынке.

В 17 лет Яков поступил в театральную труппу Розенберга и Спиваковского. Юноша оказался талантливым актером, и позже сумел организовать собственную труппу, с которой гастролировал по стране. Его стали называть «великим орлом» — в переводе с идиша «аdler» означает «орел». 

После того как вышел указ, запрещавший театральные постановки на идише в России, Адлер вынужден был уехать в Лондон. В Англии для него настали тяжелые времена: от пневмонии умерла дочь, а немного позже при родах скончалась и жена. В довершение всех неприятностей во время спектакля в клубе Адлера зрители приняли бутафорский пожар за настоящий. Началась паника, толпа бросилась к выходу и в давке погибли 17 человек. Зрители перестали посещать клуб Адлера, и он снова вынужден был эмигрировать — на сей раз в Америку, где открыл собственный театр.

В 1920 году у Адлера случился инсульт, и его здоровье полностью не восстановилось. Он еще сыграл лишь в нескольких театральных пьесах. Умер актер в 1926 году. Похороны его состоялись в Нью-Йорке при громадном стечении народа.

У Адлера от трех браков было шестеро детей, все они стали актерами. Его дочь Стелла Адлер училась у Станиславского, и позже стала знаменитым театральным педагогом. Ее учениками были Марлон Брандо, Роберт де Ниро, Стивен Спилберг, Бенисио дель Торо. 

Источник: grad.ua

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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