Сучасний підхід до шопінгу: в Одесі відкривається ще один супермаркет VARUS 

Спеціально до дня святкового відкриття — 5 жовтня — мережа VARUS підготувала сюрпризи та приємні акції. На клієнтів очікують розіграші, знижки на улюблені товари та подарунки. Зокрема для гостей підготували 200 ексклюзивних наборів із продукції власних торгових марок VARUS. Спеціально для поціновувачів кави буде знижка -30% на весь асортимент кави. А ще діятиме акція на фірмову піцу власного виробництва: купуйте піцу у VARUS CAFE і на другу отримайте знижку -50%!

Окрім цього, буде ще одна спеціальна акція: при покупці від 300 грн ви отримуєте купон на 50 грн для наступного шопінгу. Купон можна використати при покупці від 300 грн, що дозволяє заощаджувати та насолоджуватися покупками знову і знову.

А також завантажуйте мобільний застосунок VARUS та одразу отримайте 50 грн на бонусний рахунок за промокодом VARUS706. Використовуйте бонуси при наступних покупках, насолоджуючись шопінгом разом із VARUS!

Переваги мережі VARUS

VARUS — це поєднання фуд-холу та супермаркету, що забезпечує максимальний комфорт для клієнтів. Дизайн, розроблений компанією JDV з Нідерландів, вирізняється сучасними рішеннями та зручною навігацією, що дозволяє легко знайти потрібний відділ. Кожна деталь інтер’єру продумана для створення приємної атмосфери: стильні полиці, яскраві вивіски та зручне планування забезпечують комфортний простір для покупок.

Солодощі представлені у затишній зоні з теплим освітленням, винний відділ прикрашений ліхтарями у формі бочок, а молочний та пивний відділи мають символічні конструкції у вигляді бідонів та кегів. Супермаркет VARUS має унікальний дизайн: відділи підсвічені неоновими вивісками, а на стінах розміщені стильні векторні принти.

Широкий асортимент

Новий VARUS пропонує клієнтам великий вибір товарів для щоденних покупок і святкових подій. Тут кожен знайде продукти на будь-який смак — від свіжого м’яса і сирів до овочів, фруктів та бакалійних товарів. Асортимент задовольнить як повсякденні потреби, так і бажання для особливих кулінарних експериментів.

За свіжою випічкою та домашньою їжею варто завітати у VARUS CAFE, де готують м’ясні, вегетаріанські страви, великий асортимент салатів, сендвічів, WOK-меню та десерти. Також можна замовити піцу власного виробництва, яку випікають прямо в магазині, поки ви продовжуєте свій шопінг. А якщо хочеться кави — тут є кавові автомати.

В асортименті кулінарії VARUS представлені дієтичні та вегетаріанські страви, тож кожен може знайти страву собі до смаку. Для поціновувачів випічки та гарячої піци, VARUS CAFE пропонує піцу та хліб власного виробництва. А смачну каву можна зробити самостійно — у магазині є кавові автомати.

Окрім цього, зверніть увагу на продукцію наших власних торгових марок — ТМ Varto та ТМ Вигода, які пропонують чудове співвідношення ціни та якості, роблячи ваші покупки ще вигіднішими.

Комфортний та зручний шопінг

У новому супермаркеті VARUS все створено для вашої зручності. Просторий торговий зал зі зручним плануванням дозволяє легко орієнтуватися та швидко знаходити необхідні товари. Окрім традиційних кас, будуть працювати ще каси самообслуговування, а з сучасним сервісом Scan&Go покупки стають ще швидшими та комфортнішими. Для тих, хто обирає онлайн-шопінг, працює сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA. Клієнти мають змогу замовляти улюблені товари на VARUS.UA, обираючи зручні варіанти доставки та опцію самовивозу.

Тож відкрийте новий формат покупок: стильний інтер’єр, максимальний комфорт, великий вибір товарів та вигідні акції. Запрошуємо 5 жовтня на відкриття нового супермаркету VARUS в Одесі за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 2. Завітайте до VARUS і першими відчуйте всі переваги шопінгу, де кожен знайде щось для себе!