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Вражаюча підтримка: як в компанії Кернел надають роботу ветеранам, лікують їх та допомагають сім’ям (фото, відео)

Вражаюча підтримка: як в компанії Кернел надають роботу ветеранам, лікують їх та допомагають сім’ям (фото, відео)

До знайомства з програмою адаптації ветеранів в агротехнічній компанії Kernel було важко повірити, що таке можливо. Тут не лише працевлаштовують колишніх воїнів – їх тут безплатно лікують, організують їм та членам родин психологічну підтримку. Надають можливості для відпочинку та спілкування. І це ще не все. Більш докладно – в матеріалі Одеського Життя.   

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • Кернел продовжує платити зарплатню мобілізованим співробітникам і забезпечує їх обмундируванням. Організують зустрічі та психологічну підтримку дружина та дітям, допомогу у вирішенні побутових питань та консультації юристів.
  • Ті, хто завершив службу, повертаються на своє робоче місце, безкоштовно отримують підтримку психологів, перевірку всього організму, потрібне лікування, фізичну реабілітацію та відпочинок у санаторії, консультації юристів.
  • Особливі фізичні потреби ветерана, інклюзивність не є перешкодою для працевлаштування.
  • Для всіх ветеранів є можливість активно відпочивати та займатися спортом. Ці ініціативи  розповсюджуються не лише на самих ветеранів, но також на дружин та дітей.
  • Компанія Кернел і зараз пропонує різні вакансії для ветеранів в багатьох регіонах України на цих умовах. Там також пропонують роботу всім українцям, хто бажає мати гідні умови праці і пишатися її результатами та користю для людей.

Проблема: як повернутися до цивільного життя

Кернел піклується про ветеранів

Регулярні зустрічі ветеранів різної тематики (виробництво, спорт, активності на природі, тощо) з обов’язковою участю військового психолога та представників HR департаменту Kernel.

Повернення до цивільного життя після служби – невід’ємний етап життя кожного воїна. Віддавши багато часу, сил та енергії справі захисту України, вчорашні військовослужбовці заслуговують на підтримку та розуміння від тих, кого вони боронили. Це стосується і родини, і громади, і роботодавців. Особлива увага — до людей, які мають наслідки поранень та потребу в організації інклюзивного простору. Відповідальні роботодавці чітко усвідомлюють, що повернення ветеранів до роботи – це win-win процес, що має безумовну цінність для бізнесу, тож поспішають впроваджувати відповідні програми. Прикладом може послужити агротех-компанія Kernel, яка турбується про ветеранів ще з 2014 року.

Нічого для ветеранів без ветеранів

Це ключовий принцип роботи з колишніми військовослужбовцями, реалізований у Kernel ще з початку війни. Його можна легко пояснити: всі рішення в межах програми адаптації ухвалені за їх згоди. Адже узагальнене поняття «всі ветерани потребують допомоги» є упередженням. Кожен ветеран – унікальна особистість та має свої потреби, бачення, цінності, які оточення повинне враховувати. Тобто оточення ветеранів потребує процесу адаптації не менше, ніж самі ветерани.

Зараз 870 співробітників Kernel служать в Силах Оборони. Понад 100 завершили службу і повернулися до роботи.

«За майже три роки повномасштабної війни Kernel виділив на підтримку Сил Оборони понад три мільярдів грівень. Додаткові кошти компанія спрямовує на проєкти для мобілізованих співробітників та ветеранів», — зазначає директорка з персоналу Kernel Наталія Теряхіна.

Ветеран без ніг працює у Кернел

Вадим Ведмідь повернувся до роботи в Kernel після реабілітації та протезування внаслідок отриманих поранень.

Зокрема, проєкт «Адаптація ветеранів», що пропонує фізичну та психологічну реабілітацію, спілкування, спільне дозвілля, навчання і підвищення кваліфікації, а також обладнання робочих місць згідно з потребами людини (в тому числі інклюзивними). До організації процесів долучились понад 400 учасників: це керівники, колеги ветеранів, співробітники HR-департаменту, психологи і, звісно, самі ветерани.

Комплексна підтримка

У Kernel реалізовано 3 ключових принципи для захисників:

  • турбота про мобілізованих співробітників: виплата середньомісячної зарплатні, постійний зв’язок і забезпечення обмундируванням (наприклад, двічі на рік воїнів забезпечують сезонною формою);
  • турбота про сім’ї мобілізованих: підтримка дружин, допомога з вирішенням побутових питань;
  • підготовка до повернення усіх співробітників компанії, які завершили службу. Крім збереження робочих місць, Kernel пропонує їм комплексну підтримку.

За словами HR бізнес-партнерки Управляючої компанії Kernel Тетяни Караваєвої, пріоритет у роботі з ветеранами – це баланс системного та індивідуального підходу. Практикується психологічний супровід з залученням передових методик “Українського інституту людини” та залучення військового психолога.

Підтримка сімей мобілізованих співробітників Кернел

Компанія підтримує дружин та дітей мобілізованих співробітників Kernel, зокрема, проводяться зустрічі та заняття з арт-терапії.

Компанією забезпечується (за бажанням ветерана) повний чекап організму з подальшими консультаціями лікарів та вітамінізацією за результатами аналізів. Діють програми санаторно-курортного лікування, групові та індивідуальні проєкти з фізичної реабілітації.

Доступна також повноцінна правова підтримка для ветеранів та членів їх сімей із залученням корпоративних юристів.

Для того аби суспільство успішно проходило шлях адаптації до ветеранів і ветеранів до цивільного життя проводиться регулярна комплексна робота з оточенням – керівниками, командами, менеджерами з персоналу –  проводяться внутрішні тренінги з питань взаємодії з ветеранами. Менеджмент також комунікує з ветеранами на регулярних зустрічах.

Звичайно ж, захисники України, які повернулись додому, залучені до регулярних заходів: це різноманітні активності та цікаві події. Реалізовані і зовнішні проєкти підтримки: зокрема, спортивні заняття. Один з напрямків — бокс. Він забезпечує ефективну фізичну реабілітацію, добре знімає стрес та сприяє комфортній соціалізації. Звичайно ж, у Kernel потурбувались про створення відповідної бази для занять. Всі тренування для ветеранів, курсантів, військовослужбовців на ротації — безкоштовні.

заняття боксом для ветеранів

Заняття у боксерському клубі PFC, який підтримує Kernel, безкоштовні для військових, ветеранів та курсантів.

Партнерська допомога

Наталія Теряхіна також розповіла про ще одну важливу ініціативу агротех-компанії: підтримку сімей пайовиків.

У регіонах присутності холдингу понад 12 тисяч військовослужбовців, які є орендодавцями Kernel, повернулись з фронту. Орендар запропонував їм двотижневу сімейну реабілітацію у спеціальному центрі в Карпатах: це професійне санаторно-курортне лікування, фізіо- та психологічна терапія. Ініціатива знайшла щирий відгук: вже відбулось кілька заїздів. Ефект позитивний: саме сімейний відпочинок сприяє швидшій адаптації родин.

Відео звіт про проєкт реабілітації ветеранів з числа пайовиків з родинами:

Сімейний відпочинок ветеранів

Сімейний відпочинок для родин ветеранів з числа пайовиків Кернел спрямований на підтримку родин захисників

Проєкт «Корпоративний волонтер»

У 2023 році співробітники Kernel ініціювали відвідування поранених колег у госпіталях. А вже на початку 2024 ініціатива переросла у створення нового проєкту. Це важлива ініціатива з підтримки військовослужбовців. В її межах співробітники Kernel у різних регіонах відвідують у шпиталях колег-військовослужбовців, а також захисників з бригад, якими опікується холдинг. Як зазначає HR бізнес-партнер Агробізнесу Kernel Ілона Дмитрук, ця ініціатива є терапевтичною і для поранених військовослужбовців, і для тих, хто їх відвідує.

За 7 місяців корпоративні волонтери Kernel відвідали понад 300 поранених захисників у шпиталях по всій країні

Волонтери Кернел відвідують пораниних у шпиталях

За 7 місяців корпоративні волонтери Kernel відвідали понад 300 поранених захисників у шпиталях по всій країні.

Комплексна підтримка ветеранів — це не лише частина соціальної політики роботодавця. Це свідчення того, що компанія цінує досвід, внесок і відданість людей, які захищали країну, і прагне забезпечити їм гідне місце у цивільному житті.

Перевіряйте актуальні вакансії Kernel у нашому регіоні та приєднуйтеся до команди сучасного агротех-холдингу, яка доводить: бізнес може бути не лише успішним, а й орієнтованим на людей і цінності.

Повернення ветеранів до повноцінного цивільного життя і роботи – пріоритетна мета і для військовослужбовців, і для всього українського суспільства.

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Viktor Tatarov
Viktor Tatarov
19 годин тому назад

Через війну 06.03.2022р я евакуювався за кордон. 05.08.2023р пройшов належну верификацію на сайті ПФУ що живий, пенсію Списку1 та регреси з профзахворювання отримую саме я, а не хтось інший. Але ПФУ відмовив поновити виплати з профзахворювання. В той же час на підставі моєї верифікації від 05.08.2023р пенсію Списку1 продовжує сплачувати без яких то проблем. Навіщо брехати, що Зеленский переживає за евакуйований народ?

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