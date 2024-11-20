Вражаюча підтримка: як в компанії Кернел надають роботу ветеранам, лікують їх та допомагають сім’ям (фото, відео)

До знайомства з програмою адаптації ветеранів в агротехнічній компанії Kernel було важко повірити, що таке можливо. Тут не лише працевлаштовують колишніх воїнів – їх тут безплатно лікують, організують їм та членам родин психологічну підтримку. Надають можливості для відпочинку та спілкування. І це ще не все. Більш докладно – в матеріалі Одеського Життя.
З цієї статті ви дізнаєтеся:
- Кернел продовжує платити зарплатню мобілізованим співробітникам і забезпечує їх обмундируванням. Організують зустрічі та психологічну підтримку дружина та дітям, допомогу у вирішенні побутових питань та консультації юристів.
- Ті, хто завершив службу, повертаються на своє робоче місце, безкоштовно отримують підтримку психологів, перевірку всього організму, потрібне лікування, фізичну реабілітацію та відпочинок у санаторії, консультації юристів.
- Особливі фізичні потреби ветерана, інклюзивність не є перешкодою для працевлаштування.
- Для всіх ветеранів є можливість активно відпочивати та займатися спортом. Ці ініціативи розповсюджуються не лише на самих ветеранів, но також на дружин та дітей.
- Компанія Кернел і зараз пропонує різні вакансії для ветеранів в багатьох регіонах України на цих умовах. Там також пропонують роботу всім українцям, хто бажає мати гідні умови праці і пишатися її результатами та користю для людей.
Проблема: як повернутися до цивільного життя
Повернення до цивільного життя після служби – невід’ємний етап життя кожного воїна. Віддавши багато часу, сил та енергії справі захисту України, вчорашні військовослужбовці заслуговують на підтримку та розуміння від тих, кого вони боронили. Це стосується і родини, і громади, і роботодавців. Особлива увага — до людей, які мають наслідки поранень та потребу в організації інклюзивного простору. Відповідальні роботодавці чітко усвідомлюють, що повернення ветеранів до роботи – це win-win процес, що має безумовну цінність для бізнесу, тож поспішають впроваджувати відповідні програми. Прикладом може послужити агротех-компанія Kernel, яка турбується про ветеранів ще з 2014 року.
Нічого для ветеранів без ветеранів
Це ключовий принцип роботи з колишніми військовослужбовцями, реалізований у Kernel ще з початку війни. Його можна легко пояснити: всі рішення в межах програми адаптації ухвалені за їх згоди. Адже узагальнене поняття «всі ветерани потребують допомоги» є упередженням. Кожен ветеран – унікальна особистість та має свої потреби, бачення, цінності, які оточення повинне враховувати. Тобто оточення ветеранів потребує процесу адаптації не менше, ніж самі ветерани.
Зараз 870 співробітників Kernel служать в Силах Оборони. Понад 100 завершили службу і повернулися до роботи.
«За майже три роки повномасштабної війни Kernel виділив на підтримку Сил Оборони понад три мільярдів грівень. Додаткові кошти компанія спрямовує на проєкти для мобілізованих співробітників та ветеранів», — зазначає директорка з персоналу Kernel Наталія Теряхіна.
Зокрема, проєкт «Адаптація ветеранів», що пропонує фізичну та психологічну реабілітацію, спілкування, спільне дозвілля, навчання і підвищення кваліфікації, а також обладнання робочих місць згідно з потребами людини (в тому числі інклюзивними). До організації процесів долучились понад 400 учасників: це керівники, колеги ветеранів, співробітники HR-департаменту, психологи і, звісно, самі ветерани.
Комплексна підтримка
У Kernel реалізовано 3 ключових принципи для захисників:
- турбота про мобілізованих співробітників: виплата середньомісячної зарплатні, постійний зв’язок і забезпечення обмундируванням (наприклад, двічі на рік воїнів забезпечують сезонною формою);
- турбота про сім’ї мобілізованих: підтримка дружин, допомога з вирішенням побутових питань;
- підготовка до повернення усіх співробітників компанії, які завершили службу. Крім збереження робочих місць, Kernel пропонує їм комплексну підтримку.
За словами HR бізнес-партнерки Управляючої компанії Kernel Тетяни Караваєвої, пріоритет у роботі з ветеранами – це баланс системного та індивідуального підходу. Практикується психологічний супровід з залученням передових методик “Українського інституту людини” та залучення військового психолога.
Компанією забезпечується (за бажанням ветерана) повний чекап організму з подальшими консультаціями лікарів та вітамінізацією за результатами аналізів. Діють програми санаторно-курортного лікування, групові та індивідуальні проєкти з фізичної реабілітації.
Доступна також повноцінна правова підтримка для ветеранів та членів їх сімей із залученням корпоративних юристів.
Для того аби суспільство успішно проходило шлях адаптації до ветеранів і ветеранів до цивільного життя проводиться регулярна комплексна робота з оточенням – керівниками, командами, менеджерами з персоналу – проводяться внутрішні тренінги з питань взаємодії з ветеранами. Менеджмент також комунікує з ветеранами на регулярних зустрічах.
Звичайно ж, захисники України, які повернулись додому, залучені до регулярних заходів: це різноманітні активності та цікаві події. Реалізовані і зовнішні проєкти підтримки: зокрема, спортивні заняття. Один з напрямків — бокс. Він забезпечує ефективну фізичну реабілітацію, добре знімає стрес та сприяє комфортній соціалізації. Звичайно ж, у Kernel потурбувались про створення відповідної бази для занять. Всі тренування для ветеранів, курсантів, військовослужбовців на ротації — безкоштовні.
Партнерська допомога
Наталія Теряхіна також розповіла про ще одну важливу ініціативу агротех-компанії: підтримку сімей пайовиків.
У регіонах присутності холдингу понад 12 тисяч військовослужбовців, які є орендодавцями Kernel, повернулись з фронту. Орендар запропонував їм двотижневу сімейну реабілітацію у спеціальному центрі в Карпатах: це професійне санаторно-курортне лікування, фізіо- та психологічна терапія. Ініціатива знайшла щирий відгук: вже відбулось кілька заїздів. Ефект позитивний: саме сімейний відпочинок сприяє швидшій адаптації родин.
Відео звіт про проєкт реабілітації ветеранів з числа пайовиків з родинами:
Проєкт «Корпоративний волонтер»
У 2023 році співробітники Kernel ініціювали відвідування поранених колег у госпіталях. А вже на початку 2024 ініціатива переросла у створення нового проєкту. Це важлива ініціатива з підтримки військовослужбовців. В її межах співробітники Kernel у різних регіонах відвідують у шпиталях колег-військовослужбовців, а також захисників з бригад, якими опікується холдинг. Як зазначає HR бізнес-партнер Агробізнесу Kernel Ілона Дмитрук, ця ініціатива є терапевтичною і для поранених військовослужбовців, і для тих, хто їх відвідує.
За 7 місяців корпоративні волонтери Kernel відвідали понад 300 поранених захисників у шпиталях по всій країні
Комплексна підтримка ветеранів — це не лише частина соціальної політики роботодавця. Це свідчення того, що компанія цінує досвід, внесок і відданість людей, які захищали країну, і прагне забезпечити їм гідне місце у цивільному житті.
Перевіряйте актуальні вакансії Kernel у нашому регіоні та приєднуйтеся до команди сучасного агротех-холдингу, яка доводить: бізнес може бути не лише успішним, а й орієнтованим на людей і цінності.
Повернення ветеранів до повноцінного цивільного життя і роботи – пріоритетна мета і для військовослужбовців, і для всього українського суспільства.
*На правах реклами
Через війну 06.03.2022р я евакуювався за кордон. 05.08.2023р пройшов належну верификацію на сайті ПФУ що живий, пенсію Списку1 та регреси з профзахворювання отримую саме я, а не хтось інший. Але ПФУ відмовив поновити виплати з профзахворювання. В той же час на підставі моєї верифікації від 05.08.2023р пенсію Списку1 продовжує сплачувати без яких то проблем. Навіщо брехати, що Зеленский переживає за евакуйований народ?