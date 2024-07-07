На весілля — з сокирою? Анекдоти та правда про жителів села на Одещині

На весілля — з сокирою? Анекдоти та правда про жителів села на Одещині

Про мешканців рибальського села Лиманське Ренійської громади не перестають розповідати історії, що ті настільки суворі, що навіть на весілля та дискотеки ходять із сокирою. Де тут правда, а де вигадка, спробувала на місці розібратися журналістка «Одеського Життя». Чи вдалося їй повернутися живою і неушкодженою, ви дізнаєтеся з нашої статті.

Про жителів села Лиманське Ренійської громади не перестають розповідати старий як світ анекдот.

Батько запитує сина:
— Петрику, де наша сокира?
— Я збираюся на дискотеку…
— Віддай сокиру — ми з матір’ю сьогодні на весілля йдемо.
— А я?
— А ти вила візьми.

Як чоловік став «шовковим»

Іван Мунтян

Іван Мунтян

Житель Рені Іван Мунтян, ветеран війни в Афганістані, у Лиманському має чимало друзів, які повідали йому дві реальні історії, пов’язані з сокирою:

— Була справа так: у молодій сім’ї чоловік почав випивати і розпускати руки, — розповідає Іван. — Жінка один раз попередила, що не терпітиме рукоприкладства, другий раз попередила. Третього разу, коли чоловік у п’яному чаді поліз із кулаками, вона схопила сокиру і пішла в атаку. Побачивши дружину в страшному гніві, той миттю протверезіли. Сусіди кілька хвилин спостерігали, як жінка носилася за чоловіком із сокирою по подвір’ю. Відтоді він став шовковим. Скільки років уже живуть разом — жодного разу не підняв руку на свою дружину.

Другу історію з сокирою Івану розповів його друг, колишній митник. Колись у Лиманському, вздовж якого проходить залізниця, справді створили невеликий митний пост. Це було пов’язано з тим, що в лихі дев’яності, коли люди виживали, як могли, мешканці села Лиманського, і не тільки вони, возили рибу на продаж до Молдови — цим заробляли на життя. Поїзд Рені-Кишинів перетворився на «рибний експрес», у якому стояв нестерпний рибний сморід. З точки зору законодавства, ця торгівля була незаконною, тож митниця намагалася цьому протистояти і періодично конфісковувала товар.

— Якось пізно ввечері до митного пункту вдерся мужик у трусах і майці, очі червоні, каламутні, а в руках — сокира! — розповідав учасник історії. — Зміна остовпіла. Хитаючись, нічний гість обвів присутніх бичачим поглядом. Вирік: «Не та зміна…» — і пішов.

Казка — брехня, та в ній натяк…

Кожному гостю села Лиманське обов’язково розкажуть анекдот про сокиру. Ніби попереджаючи: будь обережний, поводься пристойно. Більшість жителів Лиманського спростовують чорний гумор на свою адресу.

Григорій Галажу

Григорий Галажу

Григорий Галажу

— Це — неправда, ніхто в Лиманському з сокирами на весілля не ходить. Хоча, може, один такий випадок у житті колись і був — звідси й пішло. А взагалі, якщо чесно, у Лиманському — серйозні хлопці, вони не потерплять образи і готові за себе стояти до кінця.

Іван Сучану

Іван Сучану

Іван Сучану

— Про що ви говорите — звідки сокири? У нас у селі давно проведено природний газ! Нам у господарстві сокири вже не потрібні. Але в гості сходити — на весілля, день народження, хрестини, так це так, ми це справді любимо.

Євген Махмут

Євген Махмут

Євген Махмут

— Особисто я в житті тільки один раз побився. А справа була так: на весіллі випили, закусили, посиділи. Мій родич каже: «Давай вийдемо». Вийшли з мужиками. Він мене по обличчю як ударить! Я був у шоці: за що?! Ми ж із тобою — рідня! А мене кум ще підбиває: «Тепер ти його вдар». Я — шульга, удар зліва був несподіваним для суперника, мій родич аж упав. Я йому подав руку, допоміг піднятися, ми з ним обійнялися — на тому й закінчилося.

Валентин Махмут

Валентин Махмут

Валентин Махмут

— У Лиманському з сокирами на весілля не ходять, ходять із горілкою або вином, із подарунками. Але чому анекдот так довго живе? Тому що в нас негласне правило: не чіпай мене — і я тебе не чіпатиму. Наливають — пий, не наливають — йди.

Тому, що господарські

Євгенія Драгой

Євгенія Драгой

— У мене є своя версія походження анекдоту, що лиманці ходять на весілля з сокирою, — каже вчитель Лиманської школи Євгенія Драгой. — У минулі часи жив у Фрикацеї майстер — виготовлювач сокир. Попит на сокири був великий, бо в господарстві це — перший за потребою інструмент. Тому кожній молодій сім’ї намагалися подарувати на весілля сокиру. А те, що лиманці — дуже хороші господарі, це вам будь-хто скаже. Так, останнім часом багато хто залишив рідне село, виїхав закордон на заробітки. Але ті, хто залишився, захоплюють своєю хазяйновитістю. Зайдіть у будь-яку хату — краса, чистота і завжди є, що на стіл поставити. Люди в нас відкриті й добродушні.

З вітерцем у Лиманське не прокотишся

озеро Кагул

озеро Кагул

У Лиманське не можна не закохатися. Якщо ви, звісно, сюди доберетеся: це — найвіддаленіше від Одеси село на півдні області. До нього веде степовими пагорбами дорога, викладена з каменів. Це не бруківка, це — кругляки, які ніхто особливо не шліфував. Такою дорогою не розженешся — здається, що шини полопаються. Але коли під’їжджаєш до Лиманського, відкривається чудовий вид на озеро Кагул.

Рибальська водохресна купіль

Рибальська водохресна купіль

Воно велике, близько дев’яти тисяч гектарів. У сонячну погоду озеро яскраво-синього кольору, а в негоду — сіре дзеркало. Старожили розповідають, що в страшні часи голодовки, яка була в Бессарабії в 1946-1947 роках, це озеро врятувало багатьох мешканців від голодної смерті: вони потай від влади ловили рибу і між собою розподіляли.

Державне свято села

Рибальська юшка

Рибальська юшка

Село, яке спочатку називалося Фрікацей, було засноване 1812 року вихідцями з Молдови. Вони обробляли землю і ловили рибу. Сьогодні тут живуть цілі династії рибалок, які ведуть промисел на Кагулі. Ця робота — для людей міцних тілом і духом, бо тягнути сітки доводиться в будь-яку погоду.

Бачили б ви, як рибалки занурюються у Водохресну купіль! Якщо на це свято стоять морози, і озеро замерзає, у ньому прорубують лунку у вигляді великого хреста. І рибалки не просто занурюються — роблять заплив від основи хреста до його вершини.

Незважаючи на те, що в цьому селі багато жителів працювали і працюють на залізниці, в районній лікарні, в поліції (будь-яка робота по змінах для сільських жителів зручна, щоб встигати вести і домашнє господарство), в Лиманському всі його жителі відзначають День рибалки — «державне свято села».

Центральна страва на ньому — рибальська юшка, зварена у величезних казанах на живому вогні. Для юшки рибу нарізають дуже великими шматками, які після приготування красиво викладають на блюдо. Щоб такі шматки залишилися цілими, не розповзлися в юшці, рибу трохи не доварюють. Розповідають, щоб отримати такий ефект, треба в казан одночасно закинути всі овочі та рибу.

Не незграбна робота

церква

А ще Лиманське — єдине в Придунав’ї село, де зведено храм із дерева (освячено 2017 року). Щоправда, будували його не місцеві майстри, а зодчі з Житомирської області. І не сокири вони використовували для обробки та підгону колод, а сучасні електричні інструменти.

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
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