Лекція, фотовиставки, благодійний вечір: безплатні події Одеси 26-28 вересня

Непомітно вересень дійшов свого кінця. Останній тиждень, яким він буде? Одеситів знову випробували на стійкість. Тому треба набиратися нових сил щоб продовжувати боротьбу та спротив. Ми пропонуємо відновлювати сили наповнюючись прекрасним та спілкуючись із творчими людьми. Таких подій буде багато в ці дні. Зверніть увагу на відкриття виставок в музеях та бібліотеках міста, у всесвітньому клубі одеситів. І звісно, не пропускайте занять українських розмовних клубів.
Що: Засідання українського розмовного клубу
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 26 вересня, 13:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=701792775315476&set=a.458316966329726
Що: Виставка малюнків Viktoria Palma
Де: Буніна 12, галерея Орешек
Коли: 26 вересня, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3679291482342493&set=a.1616671571937838
Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ
Коли: 27 вересня, 11:00
https://fb.me/e/4DAzlYS1Z
Що: Виставка картин Світлани Крижевської
Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ
Коли: 27 вересня, 12:00
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4352
Що: Трипілля. Лекція-дослідження
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 27 вересня, 16:00
https://fb.me/e/4FbpajNA5
Що: Фотовиставка Ангеліни Тарасенко NATURE
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 27 вересня, 17:00
https://fb.me/e/3cqZBpnkI
Що: Майндфулнесс – мистецтво бути тут і зараз
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 28 вересня, 15:30
https://fb.me/e/7KSTBGcX0
Що: Відкриття виставки Олени Домбровської “Моторош”
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 28 вересня, 16:00
https://fb.me/e/37rdQ20S1
Що: Благодійний вечір Валерія Хаіта
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 вересня, 17:00
https://fb.me/e/4SqQ4aHQD