Лекція, фотовиставки, благодійний вечір: безплатні події Одеси 26-28 вересня

Непомітно вересень дійшов свого кінця. Останній тиждень, яким він буде? Одеситів знову випробували на стійкість. Тому треба набиратися нових сил щоб продовжувати боротьбу та спротив. Ми пропонуємо відновлювати сили наповнюючись прекрасним та спілкуючись із творчими людьми. Таких подій буде багато в ці дні. Зверніть увагу на відкриття виставок в музеях та бібліотеках міста, у всесвітньому клубі одеситів. І звісно, не пропускайте занять українських розмовних клубів.

Що: Засідання українського розмовного клубу

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 26 вересня, 13:30

https://www.facebook.com/photo/?fbid=701792775315476&set=a.458316966329726

Що: Виставка малюнків Viktoria Palma

Де: Буніна 12, галерея Орешек

Коли: 26 вересня, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3679291482342493&set=a.1616671571937838

Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ

Коли: 27 вересня, 11:00

https://fb.me/e/4DAzlYS1Z

Що: Виставка картин Світлани Крижевської

Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ

Коли: 27 вересня, 12:00

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4352

Що: Трипілля. Лекція-дослідження

Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького

Коли: 27 вересня, 16:00

https://fb.me/e/4FbpajNA5

Що: Фотовиставка Ангеліни Тарасенко NATURE

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 27 вересня, 17:00

https://fb.me/e/3cqZBpnkI

Що: Майндфулнесс – мистецтво бути тут і зараз

Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького

Коли: 28 вересня, 15:30

https://fb.me/e/7KSTBGcX0

Що: Відкриття виставки Олени Домбровської “Моторош”

Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 28 вересня, 16:00

https://fb.me/e/37rdQ20S1

Що: Благодійний вечір Валерія Хаіта

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 28 вересня, 17:00

https://fb.me/e/4SqQ4aHQD