Новини Одеси та Одеської області

Лекція, фотовиставки, благодійний вечір: безплатні події Одеси 26-28 вересня

Лекція, фотовиставки, благодійний вечір: безплатні події Одеси 26-28 вересня

Непомітно вересень дійшов свого кінця. Останній тиждень, яким він буде? Одеситів знову випробували на стійкість. Тому треба набиратися нових сил щоб продовжувати боротьбу та спротив. Ми пропонуємо відновлювати сили наповнюючись прекрасним та спілкуючись із творчими людьми. Таких подій буде багато в ці дні. Зверніть увагу на відкриття виставок в музеях та бібліотеках міста, у всесвітньому клубі одеситів. І звісно, не пропускайте занять українських розмовних клубів. 

Що: Засідання українського розмовного клубу
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 26 вересня, 13:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=701792775315476&set=a.458316966329726 

День бібліотек

Що: Виставка малюнків Viktoria Palma
Де: Буніна 12, галерея Орешек
Коли: 26 вересня, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3679291482342493&set=a.1616671571937838 

виставка малюнків

Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ
Коли: 27 вересня, 11:00
https://fb.me/e/4DAzlYS1Z 

дивослово

Що: Виставка картин Світлани Крижевської
Де: Філатова, 1-а, читальна зала ОННБ
Коли: 27 вересня, 12:00
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4352 

виставка творів

Що: Трипілля. Лекція-дослідження
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 27 вересня, 16:00
https://fb.me/e/4FbpajNA5 

освіторіум

Що: Фотовиставка Ангеліни Тарасенко NATURE
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 27 вересня, 17:00
https://fb.me/e/3cqZBpnkI 

Фотовиставка

Що: Майндфулнесс – мистецтво бути тут і зараз
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 28 вересня, 15:30
https://fb.me/e/7KSTBGcX0 

Тренінг

Що: Відкриття виставки Олени Домбровської “Моторош”
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 28 вересня, 16:00
https://fb.me/e/37rdQ20S1 

Виставка

Що: Благодійний вечір Валерія Хаіта
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 вересня, 17:00
https://fb.me/e/4SqQ4aHQD 

Благодійний вечір

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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