Новости Одессы и Одесской области

Лекция, фотовыставки, благотворительный вечер: бесплатные события Одессы 26-28 сентября

Лекция, фотовыставки, благотворительный вечер: бесплатные события Одессы 26-28 сентября

Незаметно сентябрь подошел к концу. Последняя неделя, какой она будет? Одесситов снова опробовали на стойкость. Поэтому нужно набираться новых сил, чтобы продолжать борьбу и сопротивление. Мы предлагаем восстанавливать силы, наполняясь прекрасным и общаясь с творческими людьми. Таких событий будет много в эти дни. Обратите внимание на открытие выставок в музеях и библиотеках города, всемирном клубе одесситов. И, конечно, не пропускайте занятий украинских разговорных клубов.

Что: Заседание украинского разговорного клуба
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 сентября, 13:30
https://www.facebook.com/photo/?fbid=701792775315476&set=a.458316966329726 

День бібліотек

Что: Выставка рисунков Viktoria Palma
Где: Бунина 12, галерея Орешек
Когда: 26 сентября, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3679291482342493&set=a.1616671571937838 

виставка малюнків

Что: Языковая литературная гостиная “Дивослово”
Где: Филатова, 1-а, читальный зал ОННБ
Когда: 27 сентября, 11:00
https://fb.me/e/4DAzlYS1Z 

дивослово

Что: Выставка картин Светланы Крыжевской
Где: Филатова, 1-а, читальный зал ОННБ
Когда: 27 сентября, 12:00
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4352 

виставка творів

Что: Триполье. Лекция-исследование
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 27 сентября, 16:00
https://fb.me/e/4FbpajNA5 

освіторіум

Что: Фотовыставка Ангелины Тарасенко NATURE
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 сентября, 17:00
https://fb.me/e/3cqZBpnkI 

Фотовиставка

Что: Майндфулнесс — искусство быть здесь и сейчас
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 28 сентября, 15:30
https://fb.me/e/7KSTBGcX0 

Тренінг

Что: Открытие выставки Елены Домбровской “Моторош”
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 28 сентября, 16:00
https://fb.me/e/37rdQ20S1 

Виставка

Что: Благотворительный вечер Валерия Хаита
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 сентября, 17:00
https://fb.me/e/4SqQ4aHQD 

Благодійний вечір

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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