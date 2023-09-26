Лекция, фотовыставки, благотворительный вечер: бесплатные события Одессы 26-28 сентября

Незаметно сентябрь подошел к концу. Последняя неделя, какой она будет? Одесситов снова опробовали на стойкость. Поэтому нужно набираться новых сил, чтобы продолжать борьбу и сопротивление. Мы предлагаем восстанавливать силы, наполняясь прекрасным и общаясь с творческими людьми. Таких событий будет много в эти дни. Обратите внимание на открытие выставок в музеях и библиотеках города, всемирном клубе одесситов. И, конечно, не пропускайте занятий украинских разговорных клубов.

Что: Заседание украинского разговорного клуба

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 26 сентября, 13:30

https://www.facebook.com/photo/?fbid=701792775315476&set=a.458316966329726

Что: Выставка рисунков Viktoria Palma

Где: Бунина 12, галерея Орешек

Когда: 26 сентября, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3679291482342493&set=a.1616671571937838

Что: Языковая литературная гостиная “Дивослово”

Где: Филатова, 1-а, читальный зал ОННБ

Когда: 27 сентября, 11:00

https://fb.me/e/4DAzlYS1Z

Что: Выставка картин Светланы Крыжевской

Где: Филатова, 1-а, читальный зал ОННБ

Когда: 27 сентября, 12:00

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4352

Что: Триполье. Лекция-исследование

Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого

Когда: 27 сентября, 16:00

https://fb.me/e/4FbpajNA5

Что: Фотовыставка Ангелины Тарасенко NATURE

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 сентября, 17:00

https://fb.me/e/3cqZBpnkI

Что: Майндфулнесс — искусство быть здесь и сейчас

Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого

Когда: 28 сентября, 15:30

https://fb.me/e/7KSTBGcX0

Что: Открытие выставки Елены Домбровской “Моторош”

Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 28 сентября, 16:00

https://fb.me/e/37rdQ20S1

Что: Благотворительный вечер Валерия Хаита

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 28 сентября, 17:00

https://fb.me/e/4SqQ4aHQD