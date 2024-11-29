Концерти, чотирилапі друзі та лекції: безкоштовні події Одеси на вихідні

Безкоштовні концерти, лекції и театр в Одесі: афіша 26-28 листопада Останні середа та четвер осені будуть надзвичайно насиченими різними культурологічними продіями. Буде лунати джаз, звучати вірші та проходити вернісажі. А ще буде багато історії та історій, які вам можливо будуть цікавими та корисними. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Світова прем’єра, музика та сміх: Топ-5 подій Одеси 22-24 листопада Цього тижня Одеса заряджає емоціями! 22-23 листопада у UNION відбудеться грандіозна подія – світова прем’єра концерту Memento Odesa, де музика Одеського філармонічного оркестру та майстерність німецького музиканта Себаст’яна Студніцького подарують вам магічний вечір. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси 22-24 листопада: безкоштовні вистави, екскурсії, виставки Ми живемо в час історичних подій. 10 років Революції Гідності, 20 років Помаранчевої революції, роковини трагічних подій сторічної давнини – Голодоморам різних років… тисяча днів великої війни. Всі ці події вже в підручниках історії, а ми – імена на сторінках цих підручниках. Саме людям та історичним подіям присвячена більшість виставок, концертів, дискусій цими вихідними. І це не про розваги. Це про вибір, який ми всі робимо кожного дня. Ми – пропонуємо, а ви обираєте ваших людей та ваші події. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ