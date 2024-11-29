Концерти, чотирилапі друзі та лекції: безкоштовні події Одеси на вихідні

Куди піти в місті 29, 30 листопада та 1 грудня? Чим потішить Одеса на межі осені та зими? Безкоштовними затишними подіями – зустрічами з поетами, краєзнавчими лекціями та камерними концертами. А ще не пропустіть зустріч із своїм майбутнім чотирилапим другом. В останній день осені біля входу в Зоопарк волонтери центру адаптації собак разом із своїми підопічними чекають на вас та ваші теплі серця!
Що: Творчий вечір Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 листопада, 17:00
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Що: Краєзнавчі суботи «Відкриття Антарктиди»
Де: Книжковий пров. 1-а, Б-ка Франка
Коли: 30 листопада, 10:00
https://www.instagram.com/p/DC4uYX2Ot7i/?utm_source=ig_web_copy_link
Що: Центр адопції собак чекає на друзів
Де: Парк Преображенський, біля входу в Зоопарк
Коли: 30 листопада, 11:00
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Що: Movie night
Де: Пастера, 13 Window of America Odesa
Коли: 30 листопада, 14:00
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Що: Андрій Хаєцький «Дещо»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 30 листопада, 16:00
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Що: Вечір неаполітанської музики
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 30 листопада, 16:00
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Що: Лекція присвячена мистецтву суїсеки
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 30 листопада, 16:00
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