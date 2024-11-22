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Грай та вигравай: у VARUS стартувала новорічна акція

Грай та вигравай: у VARUS стартувала новорічна акція

Новорічний настрій уже стукає у двері, а разом із ним — фантастичні подарунки від VARUS! Цього року мережа супермаркетів підготувала святкову акцію, яка не лише створить атмосферу свята, але й подарує можливість виграти неймовірні призи.

Взяти участь можна вже зараз, і це не тільки легко, але й також надзвичайно цікаво. Акція триває з 21.11.2024 по 06.01.2024.

Завантажуйте або оновлюйте мобільний додаток VARUS та долучайтесь до гри. Завдання просте — якомога активніше тапати на Варусятко, збирати “Варіки”, які потім можна обмінювати на бонуси.

Акція від VARUS — шанс не лише отримати задоволення від гри, а й зробити свій новий рік незабутнім! Що більше Варіків — то більше шансів виграти круті призи. Ось лише кілька із суперпризів:

призи від Варус

Тому почати грати можна вже зараз, накопичуючи Варіки й наближаючись до заповітних подарунків. Щоб взяти участь в акції:

  1. Завантажте або оновіть мобільний додаток VARUS. Це займе лише кілька хвилин. Якщо гра ще не доступна, перевірте оновлення в магазині додатків.
  2. Відкрийте гру й почніть тапати.
  3. Збирайте Варіки, виконуйте завдання та стежте за своїм рейтингом.

Як заробити якомога більше Варіків? Тапайте на головного персонажа у своєму акаунті, скануйте QR на акційних картках “Тапай сюди” та виконуйте ігрові завдання розділу “Темки”. А ще — успішно запрошуйте друзів до гри завдяки унікальним посиланням. Отримуйте 1 Варік за кожен тап та одразу 40 000 за сканування картки. А також виконуйте внутрішньоігрові завдання:

  • Оформлення доставки — 42 000 Варіків;
  • Оформлення самовивозу — 28 000 Варіків;
  • Підписка на канал VARUS в Telegram — 15 000 Варіків;
  • Підписка на сторінку VARUS в Instagram 15 000 Варіків;
  • За чайові збиральнику — 20 000 Варіків;
  • За використання сервісу Scan&Go — 18 000 Варіків;
  • За запрошення друга — 20 000 Варіків.

Більше про правила гри можна дізнатись за посиланням.

Гра від VARUS — це не лише приємне проведення часу, але й можливість виграти щось справді вартісне. Новорічний період — час дива, і VARUS готовий зробити його ще яскравішим для вас і вашої родини.

Тож не зволікайте! Завантажуйте мобільний додаток VARUS, беріться за гру та створюйте святковий настрій разом із нами. Тапайте, вигравайте та святкуйте із VARUS!

Довідка

VARUS — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією «Омега». Перший магазин мережі відкрився у 2003 році у Дніпрі, наразі загальна кількість — 109 супермаркетів у різних містах України та DarkStore у Києві. Мережа VARUS працює в кількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go і сервіс усвідомлених покупок VARUS.UA.

*На правах реклами

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