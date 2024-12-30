До новорічних свят: мережа VARUS відкрила новий супермаркет в Одеській області

До новорічних свят жителі Одеської області отримали особливий подарунок від VARUS — 25 грудня у селі Лиманка відкрився новий супермаркет за адресою: Райдужний масив, 15/2. Святковий настрій, приємні знижки та акції створили незабутню атмосферу для перших відвідувачів.

У день відкриття гості насолоджувалися вигідними пропозиціями: ароматну каву та чай можна було придбати зі знижкою -30%, а фірмову піцу від VARUS CAFE — за акцією «друга зі знижкою -50%. Ті, хто завітав до супермаркету, оцінили продуманий простір, затишну атмосферу та великий вибір якісних товарів.

Унікальна атмосфера та сучасний дизайн

Новий VARUS у Лиманці вражає поєднанням сучасного стильного дизайну супермаркету та елементів європейського фудхолу. Інтер’єр магазину розробила нідерландська студія JDV, яка акцентувала на створенні гармонійного простору, що поєднує функціональність і естетику.

Неонові вивіски додають динаміки, підсвічуючи ключові зони магазину, а інтуїтивна навігація допомагає легко знайти необхідні товари. Просторі проходи, сучасні меблі та продумане зонування створюють комфортне середовище, що перетворює покупки на приємний досвід.

Асортимент, що вражає

Супермаркет пропонує широкий вибір товарів на будь-який смак: свіжі овочі, фрукти, м’ясо, рибу, молочні продукти, кондитерські вироби, делікатеси та багато іншого. Особливу увагу привертає продукція власних торгових марок VARUS, зокрема ТМ Varto і ТМ Вигода, які поєднують якість та доступні ціни.

VARUS також дивує своїм кулінарним асортиментом. У VARUS CAFE можна знайти меню, яке задовольнить навіть найвибагливіших відвідувачів: свіжі салати, ароматні вегетаріанські та м’ясні страви. Особливе місце займає фірмова піца із хрусткою скоринкою, яку готують безпосередньо в магазині прямо з печі.

Для шанувальників кави працюють кавові автомати, що дозволяють самостійно приготувати запашний напій на свій смак. Відвідувачі вже високо оцінили якість і смак продукції, яку легко взяти із собою.

Технології для зручності клієнтів

Для швидкого шопінгу у новому супермаркеті працюють чотири каси самообслуговування та сервіс Scan&Go. Любителі онлайн-покупок можуть замовити продукти через платформу VARUS.UA з доставкою додому.

Для ще зручніших покупок — мобільний застосунок VARUS. У ньому можна відстежувати акційні пропозиції, перевіряти наявність товарів та багато іншого.

Новий рівень покупок

Відкриття VARUS у Лиманці стало не лише новою сторінкою в розвитку мережі, а й приємною подією для місцевих жителів. Сучасний дизайн, просторий інтер’єр та ретельно продумане зонування створюють простір, де шопінг перетворюються на задоволення. Магазин вже отримав схвальні відгуки від перших клієнтів, які оцінили як якість сервісу, так і зручність розташування та асортимент.

Завітайте до VARUS на Райдужному масиві, 15/2, щоб особисто оцінити комфорт і якість нового магазину!

*На правах реклами