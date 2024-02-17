Де в Одеській області вже з’явились модульні укриття та як їх прикрашають

Де укриття вже встановлено?

В Ананьївській громаді у закладах освіти закуповують і встановлюють модульні бомбосховища. На початку року два укриття з’явилося в Жеребківському ліцеї, їх облаштовано всім необхідним для комфортного перебування 250 учнів та персоналу під час повітряної тривоги. Одночасно будівельники капітально відремонтували шкільний дах та санвузли.

Навесні розпочнеться встановлення укриттів для трьох міських дитсадків. Ще один модуль придбано за 1,4 мільйона гривень для потреб Новоселівської філії Ананьївського ліцею №2. І в новому навчальному році тут у безпечних умовах здобуватимуть освіту 50 школярів з Новоселівки та Коханівки.

Бомбосховище облаштовували вихователі

У Любашівському дитсадку «Сонечко», який не працював з початку війни, ташувався Пункт незламності. Коли ж нарешті вирішилось питання про відновлення роботи дитсадка, колектив власними силами виконав ремонт у групах, спальнях та ігрових кімнатах. Найголовніше — облаштували тимчасове укриття. Під нього відвели підвал, що раніше слугував для зберігання овочів та фруктів. Приміщення спершу вичистили і впродовж літа просушили. Потім відремонтували і полагодили підлогу. Вихователі власноруч розписали вхід та стіни візерунками.

Бомбосховище забезпечене ємностями з питною та технічною водою, засобами пожежогасіння, аптечкою, контейнерами для зберігання їжі, настільними іграми, книжками, іграшками.

— Укриття в дитсадочку, який днями відзначив своє 60-ліття, згідно з будівельним проектом, не було передбачене. На жаль, війна внесла свої корективи. Тож найважчим було облаштування бомбосховища. Тепер під час тривоги вихованці перебувають у безпечному місці, — розповіла завідувачка садочку Стефанія Кокота. — Там є все необхідне для комфортного та безпечного перебування дітей та працівників: спальні місця, зони для творчості та розвитку.