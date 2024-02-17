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Где в Одесской области уже появились модульные укрытия и как их украшают

Где в Одесской области уже появились модульные укрытия и как их украшают

Главное требование очного обучения в условиях войны — наличие укрытия в школах и детсадах. Одесская область стала одной из шести областей, в которые Европейская Комиссия направит 15 миллионов евро на строительство школьных бомбоубежищ. Кроме того, к программе присоединяется правительство Литвы, которое выделяет еще 500 тысяч евро, беря на себя ответственность за реализацию проекта.

Где укрытия уже установлены?

Жеребковские лицеисты в укрытии

В Ананьевской громаде в учебных заведениях закупают и устанавливают модульные бомбоубежища. В начале года два укрытия появилось в Жеребковском лицее, они обустроены всем необходимым для комфортного пребывания 250 учеников и персонала во время воздушной тревоги. Одновременно строители капитально отремонтировали школьную крышу и санузлы.

Весной начнется установка укрытий для трех городских детсадов. Еще один модуль приобрели за 1,4 миллиона гривен для нужд Новоселовского филиала Ананьевского лицея №2. И в новом учебном году здесь в безопасных условиях будут получать образование 50 школьников из Новоселовки и Кохановки.

Бомбоубежище обустраивали воспитатели

Строится укрытие для дошкольников

В Любашевском детсаду «Солнышко», который не работал с начала войны, ташевался Пункт несокрушимости. Когда же наконец решился вопрос о возобновлении работы детсада, коллектив собственными силами выполнил ремонт в группах, спальнях и игровых комнатах. Самое главное — обустроили временное укрытие. Под него отвели подвал, который раньше служил для хранения овощей и фруктов. Помещение сначала вычистили и в течение лета просушили. Затем отремонтировали и починили пол. Воспитатели собственноручно расписали вход и стены узорами.

Бомбоубежище обеспечено емкостями с питьевой и технической водой, средствами пожаротушения, аптечкой, контейнерами для хранения пищи, настольными играми, книгами, игрушками. 

— Укрытие в детсаду, который на днях отметил свое 60-летие, согласно строительному проекту, не было предусмотрено. К сожалению, война внесла свои коррективы. Поэтому самым сложным было обустройство бомбоубежища. Теперь во время тревоги воспитанники находятся в безопасном месте, — рассказала заведующая садиком Стефания Кокота, — Там есть все необходимое для комфортного и безопасного пребывания детей и работников: спальные места, зоны для творчества и развития.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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