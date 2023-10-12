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Безкоштовні події Одеси 13 – 15 жовтня: концерти, виставки, екскурсії

Безкоштовні події Одеси 13 – 15 жовтня: концерти, виставки, екскурсії

Музеї та виставкові зали цими вихідними підготували десяток різних подій. Ми вибрали для вас ті, що не потребують оплати за вхід – це відкриття фотовиставки Сергія Онишко присвяченої таємничому Непалу, екскурсія в музей електротранспорту та екскурс в світ кави та мистецтва від Художнього музею.

Для любителів концертів є теж багато цікавого: концерти в парку Шевченка, парку Горького, в Кірсі та славетній Школі Столярського. Окремо хочемо звернути увагу на цілу низку заходів, які відбудуться в школі мистецтв N1 на честь Еміля Гілельса з 14 по 19 жовтня.  

Що: Військові історії: з непридуманого
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 13 жовтня, 15:00

Що: Літературний вечір «Моі надзвичайні соняшники»
Де: Соборна, 2, галерея “Діалоги”
Коли: 13 жовтня, 17:00

 

Що: Показ фільму англійською мовою
Де: вул. Грецька, 1-а, American House
Коли: 13 жовтня, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/46sBdKz

Що: Дні пам’яті Гілельса
Де: Футуристів 1/ 4, Музична школа N1
Коли: 14-19 жовтня 

Що: День народження ОНТУ
Де: Парк Шевченко, Мушля
Коли: 14 жовтня, 12:00

Що: Казкотерапія
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 14 жовтня, 13:00

Що: Майстер клас з ліплення
Де: Старопортофранківська, 26, VeteransHub
Коли: 14 жовтня, 13:30

Що: Відкриття виставки Сергія Онишко “Непал. Мій шлях до Евересту”
Де: Пушкінська, 9, музей Західного та східного мистецтва
Коли: 14 жовтня, 15:00

Що: Кава: Люди і мистецтво
Де: Генуезька, 24б, Сільпо
Коли: 14 жовтня, 16:00
Реєстрація  +38 099 903 74 38

Що: Поза часом. Музично-літературний перформанс
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 14 жовтня, 16:00

Що: Благодійний концерт класичної музики
Де: Одеська Кірха
Коли: 14 жовтня, 17:00
Благодійний внесок 

Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська, 21-а
Коли: 15 жовтня, 12:00
Реєстрація 050 399 42 11 

Що: Концерт пам’яті Давіда Ойстраха
Де: Школа Столярського
Коли: 15 жовтня, 14:00

Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 15 жовтня, 15:00-17:00

 

 

 

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