Безкоштовні події Одеси 13 – 15 жовтня: концерти, виставки, екскурсії

Для любителів концертів є теж багато цікавого: концерти в парку Шевченка, парку Горького, в Кірсі та славетній Школі Столярського. Окремо хочемо звернути увагу на цілу низку заходів, які відбудуться в школі мистецтв N1 на честь Еміля Гілельса з 14 по 19 жовтня.

Що: Військові історії: з непридуманого

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 13 жовтня, 15:00

Що: Літературний вечір «Моі надзвичайні соняшники»

Де: Соборна, 2, галерея “Діалоги”

Коли: 13 жовтня, 17:00

Що: Показ фільму англійською мовою

Де: вул. Грецька, 1-а, American House

Коли: 13 жовтня, 18:30

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/46sBdKz

Що: Дні пам’яті Гілельса

Де: Футуристів 1/ 4, Музична школа N1

Коли: 14-19 жовтня

Що: День народження ОНТУ

Де: Парк Шевченко, Мушля

Коли: 14 жовтня, 12:00

Що: Казкотерапія

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 14 жовтня, 13:00

Що: Майстер клас з ліплення

Де: Старопортофранківська, 26, VeteransHub

Коли: 14 жовтня, 13:30

Що: Відкриття виставки Сергія Онишко “Непал. Мій шлях до Евересту”

Де: Пушкінська, 9, музей Західного та східного мистецтва

Коли: 14 жовтня, 15:00

Що: Кава: Люди і мистецтво

Де: Генуезька, 24б, Сільпо

Коли: 14 жовтня, 16:00

Реєстрація +38 099 903 74 38

Що: Поза часом. Музично-літературний перформанс

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 14 жовтня, 16:00

Що: Благодійний концерт класичної музики

Де: Одеська Кірха

Коли: 14 жовтня, 17:00

Благодійний внесок

Що: Екскурсія в музей електротранспорту

Де: Олексіївська, 21-а

Коли: 15 жовтня, 12:00

Реєстрація 050 399 42 11

Що: Концерт пам’яті Давіда Ойстраха

Де: Школа Столярського

Коли: 15 жовтня, 14:00

Що: День підтримки переселенців

Де: Парк Горького

Коли: 15 жовтня, 15:00-17:00