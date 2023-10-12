Бесплатные события Одессы 13 – 15 октября: концерты, выставки, экскурсии

Для любителей концертов тоже много интересного: концерты в парке Шевченко, парке Горького, в Кирсе и знаменитой Школе Столярского. Отдельно хотим обратить внимание на целый ряд мероприятий, которые пройдут в школе искусств N1 в честь Эмиля Гилельса с 14 по 19 октября.

Что: Военные истории: из непридуманного

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 13 октября, 15:00

Что: Литературный вечер «Мои чрезвычайные подсолнухи»

Где: Соборная, 2, галерея «Диалоги»

Когда: 13 октября, 17:00

Что: Показ фильма на английском языке

Где: ул. Греческая, 1-я, American House

Когда: 13 октября, 18:30

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/46sBdKz

Что: Дни памяти Гилельса

Где: Футуристов 1/4, Музыкальная школа N1

Когда: 14-19 октября

Что: День рождения ОНТУ

Где: Парк Шевченко, Мушля

Когда: 14 октября, 12:00

Что: Сказкотерапия

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 14 октября, 13:00

Что: Мастер класс по лепке

Где: Старопортофранковская, 26, VeteransHub

Когда: 14 октября, 13:30

Что: Открытие выставки Сергея Онишко “Непал. Мой путь к Эвересту”

Где: Пушкинская, 9, музей Западного и Восточного искусства

Когда: 14 октября, 15:00

Что: Кофе: Люди и искусство

Где: Генуэзская, 24б, Сильпо

Когда: 14 октября, 16:00

Регистрация +38 099 903 74 38

Что: Вне времени. Музыкально-литературный перформанс

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 14 октября, 16:00

Что: Благотворительный концерт классической музыки

Где: Одесская Кирха

Когда: 14 октября, 17:00

Благотворительный взнос

Что: Экскурсия в музей электротранспорта

Где: Алексеевская, 21-а

Когда: 15 октября, 12:00

Регистрация 050 399 42 11

Что: Концерт памяти Давида Ойстраха

Где: Школа Столярского

Когда: 15 октября, 14:00

Что: День поддержки переселенцев

Где: Парк Горького

Когда: 15 октября, 15:00-17:00