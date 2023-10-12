Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные события Одессы 13 – 15 октября: концерты, выставки, экскурсии

Бесплатные события Одессы 13 – 15 октября: концерты, выставки, экскурсии

Музеи и выставочные залы в эти выходные подготовили десяток разных событий. Мы выбрали для вас не требующие оплаты за вход – это открытие фотовыставки Сергея Онишко посвященной таинственному Непалу, экскурсия в музей электротранспорта и экскурс в мир кофе и искусства от Художественного музея.

Для любителей концертов тоже много интересного: концерты в парке Шевченко, парке Горького, в Кирсе и знаменитой Школе Столярского. Отдельно хотим обратить внимание на целый ряд мероприятий, которые пройдут в школе искусств N1 в честь Эмиля Гилельса с 14 по 19 октября.

Что: Военные истории: из непридуманного
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 13 октября, 15:00

Что: Литературный вечер «Мои чрезвычайные подсолнухи»
Где: Соборная, 2, галерея «Диалоги»
Когда: 13 октября, 17:00

Что: Показ фильма на английском языке
Где: ул. Греческая, 1-я, American House
Когда: 13 октября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/46sBdKz

Что: Дни памяти Гилельса
Где: Футуристов 1/4, Музыкальная школа N1
Когда: 14-19 октября

Что: День рождения ОНТУ
Где: Парк Шевченко, Мушля
Когда: 14 октября, 12:00

Что: Сказкотерапия
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 14 октября, 13:00

Что: Мастер класс по лепке
Где: Старопортофранковская, 26, VeteransHub
Когда: 14 октября, 13:30

Что: Открытие выставки Сергея Онишко “Непал. Мой путь к Эвересту”
Где: Пушкинская, 9, музей Западного и Восточного искусства
Когда: 14 октября, 15:00

Что: Кофе: Люди и искусство
Где: Генуэзская, 24б, Сильпо
Когда: 14 октября, 16:00
Регистрация +38 099 903 74 38

Что: Вне времени. Музыкально-литературный перформанс
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 14 октября, 16:00

Что: Благотворительный концерт классической музыки
Где: Одесская Кирха
Когда: 14 октября, 17:00
Благотворительный взнос

Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская, 21-а
Когда: 15 октября, 12:00
Регистрация 050 399 42 11

Что: Концерт памяти Давида Ойстраха
Где: Школа Столярского
Когда: 15 октября, 14:00

Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 15 октября, 15:00-17:00

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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