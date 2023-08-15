Бесіда, презентація книги, розмовний клуб: куди безплатно піти в Одесі 15-17 серпня

Наша сила в нашій стійкості. Саме тому ми продовжуємо збирати для вас безплатні культурні події які відбуваються в місті.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 15 серпня, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=670239675137453&set=a.458316966329726
Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова 1, читальна зала ОННБ
Коли: 16 серпня, 14:00
https://fb.me/e/3HKbWIdqQ
Що: Презентація книги Олександра Красовицького “Вчора”
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 серпня, 17:30
https://fb.me/e/1claEzs4e
Що: Вільна розмова. Культурні традиції
Де: Грецька, 1-а, Дія Бізнес Одеса
Коли: 17 серпня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/As4TrXRpNYTP3PuM8
https://fb.me/e/1pgkK7lsP