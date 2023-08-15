Бесіда, презентація книги, розмовний клуб: куди безплатно піти в Одесі 15-17 серпня

Літній театр «Міськсад» запрошує гостей Міський сад є візитівкою Одеси. Тут люблять бувати як одесити, так і гості міста. Особливою популярністю користується оновлений концертний майданчик, який усі одесити знають як Літній театр. Ця локація тривалий час була у запустінні і не приймала гостей. Але у 2019 році, після ремонтних робіт, Літній театр у центрі Одеси знову відчинив свої двері відвідувачам. Тепер ця локація на вулиці Дерибасівській зветься Літній театр «Міськсад». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ