Новости Одессы и Одесской области

Беседа, презентация книги, разговорный клуб: куда бесплатно пойти в Одессе 15-17 августа

Беседа, презентация книги, разговорный клуб: куда бесплатно пойти в Одессе 15-17 августа

Наша сила в нашей стойкости. Именно поэтому мы продолжаем собирать для вас бесплатные культурные события, происходящие в городе.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 августа, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=670239675137453&set=a.458316966329726 

серце України

Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова 1, читальный зал ОННБ
Когда: 16 августа, 14:00
https://fb.me/e/3HKbWIdqQ 

Что: Презентация книги Александра Красовицкого «Вчера»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 августа, 17:30
https://fb.me/e/1claEzs4e 

Презентація книги

Что: Свободный разговор. Культурные традиции
Где: Греческая, 1-а, Действие Бизнес Одесса
Когда: 17 августа, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/As4TrXRpNYTP3PuM8
https://fb.me/e/1pgkK7lsP 

культурні традиції

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить