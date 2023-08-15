Беседа, презентация книги, разговорный клуб: куда бесплатно пойти в Одессе 15-17 августа

Наша сила в нашей стойкости. Именно поэтому мы продолжаем собирать для вас бесплатные культурные события, происходящие в городе.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 августа, 14:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=670239675137453&set=a.458316966329726
Что: Языковая литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова 1, читальный зал ОННБ
Когда: 16 августа, 14:00
https://fb.me/e/3HKbWIdqQ
Что: Презентация книги Александра Красовицкого «Вчера»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 августа, 17:30
https://fb.me/e/1claEzs4e
Что: Свободный разговор. Культурные традиции
Где: Греческая, 1-а, Действие Бизнес Одесса
Когда: 17 августа, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/As4TrXRpNYTP3PuM8
https://fb.me/e/1pgkK7lsP