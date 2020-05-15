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Новости Одессы и Одесской области

Зверушки откарантинили: Одесский зоопарк принял первых посетителей (фото)

Зверушки откарантинили: Одесский зоопарк принял первых посетителей (фото)

Одесский зоопарк принял сегодня первых посетителей. Их немного, но те, кто в первый послекарантинный день Одесского зооапарка пришел пообщаться со зверушками и подышать свежим воздухом, нисколько не пожалел. Некоторые малыши даже пританцовывали от восторга.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рад: наконец-то в гости к обитателям зоопарка пришли одесситы с детьми. Игорь Беляков говорит, что обитатели зоопарка очень соскучились по посетителям. И, конечно же, делает акцент, что вход в зоопарк — только в масках, акватеррариум по-прежнему закрыт, кроме того, закрыты все детские площадки на территории зоопарка, не проводятся массовые мероприятия.

Все именно так: детские площадки огорожены, но не ради них, в конце концов, приходят люди в Одесский зоопарк.

— Многие животные зоопарка и в самом деле очень скучали без посетителей, они ведь уже привыкли к большому количеству гостей, к общению. Мы и развлекали их во весь период карантина. Кроме того, у нас сейчас, к счастью, настоящий бэби-бум: лучшее время для посещения зоопарка, — говорит Игорь Беляков.

Приветливо помахивает головой слониха, чуть удивленно посматривают в сторону гостей зоопарка кошачие, резвятся обезьянки, медведи чуть удалились от любопытных глаз, павлин царственно проходит совсем рядом с посетителями, распускает огромным веером свой красивейший хвост… На территории «Сельского дворика» тоже закипела жизнь. Детей оттуда вообще трудно вывести.

Ну а сам откарантинивший Одесский зоопарк встречает своих гостей не только соскучившимися по общению обитателями, но и буйным цветением, и даже любопытными скульптурами. Тут вам и динозавр, и (обратите внимание!) лось, поселившийся… в гнезде.
— Это счастье, что зоопарк открылся. Вчера узнали об этом, и вот пришли всей семьей. Дети в восторге! Так здесь хорошо, просто настоящий праздник у нас. Думаю, мы сегодня здесь много часов проведем, — делится радостью одесситка Ирина.

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