С Днем матери: о памятнике-символе «Одесса-мама»

Сегодня Украина отмечает один из самых трогательных праздников — День матери. И как же тут не вспомнить о том, что в апреле этого года исполнилось 20 лет одесскому памятнику, который ну очень в тему. Конечно же, это наша Одесса-мама в Саду скульптур Литературного музея.

Памятник был установлен 1 апреля 2000 года. Работа заслуженного скульптора Украины А, Князика «Одесса-мама» — не просто творческое выражение нашей всеобщей любви к городу. Это настоящий «многослойный» символ.

На руках нашей Одессы-мамы — большое знатное потомство, отцы-основатели города у моря. Дерибас, Деволан, Ришелье, Ланжерон и Воронцов — вот каких сыночков прижимает к груди наша Одесса-мама, стоящая, кстати, на трех китах.

Киты — это тоже наши одесские символы: медицина, торговля, искусство. Ну, а шляпа на голове Одессы-мамы словно соткана из парусов — еще один одесский символ.

Наша Одесса-мама получилась доброй мамочкой, но с чисто одесским шармом, одесской изюминкой и, конечно же, с одесским характером. Она заботлива и горда, нежна и умна, всегда молода, с большим чувством юмора и самоуважения.

Фото — из открытых источников

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