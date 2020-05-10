fbpx
Новости Одессы и Одесской области

С Днем матери: о памятнике-символе «Одесса-мама»

С Днем матери: о памятнике-символе «Одесса-мама»

Сегодня Украина отмечает один из самых трогательных праздников — День матери. И как же тут не вспомнить о том, что в апреле этого года исполнилось 20 лет одесскому памятнику, который ну очень в тему. Конечно же, это наша Одесса-мама в Саду скульптур Литературного музея.

Памятник был установлен 1 апреля 2000 года. Работа заслуженного скульптора Украины А, Князика «Одесса-мама» — не просто творческое выражение нашей всеобщей любви к городу. Это настоящий «многослойный» символ.

На руках нашей Одессы-мамы — большое знатное потомство, отцы-основатели города у моря. Дерибас, Деволан, Ришелье, Ланжерон и Воронцов — вот каких сыночков прижимает к груди наша Одесса-мама, стоящая, кстати, на трех китах.

Киты — это тоже наши одесские символы: медицина, торговля, искусство. Ну, а шляпа на голове Одессы-мамы словно соткана из парусов — еще один одесский символ.

Наша Одесса-мама получилась доброй мамочкой, но с чисто одесским шармом, одесской изюминкой и, конечно же, с одесским характером. Она заботлива и горда, нежна и умна, всегда молода, с большим чувством юмора и самоуважения.

Фото — из открытых источников

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить