Путешествуем в прошлое: Одесса курортная на старинных открытках (фото)

Мы не знаем, каким будет в Одесе курортный сезон в этом году.

А вот прогуляться по курортной Одесе и ее окрестностям, словно в машине времени, можем.

Приятный подарок одесситам сделал краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов. Он поделился подборкой редких (давних и очень давних) открыток с изображением курортной Одессы прошлых времен. Все открытки — из личной коллекции краеведа.

Мы уже не знаем Одессу курортную такой, она теперь совсем другая. А вот благодаря старым открыткам услышать плеск волн из прошлых времен и прогуляться по давнему красивейшему Хаджибейскому парку можем.

Равно как и можем увидеть старую Аркадию, Фонтан и многие другие уголки города у моря.

Открытки — из коллекции Дмитрия Жданова

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