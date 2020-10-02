Одесситов радуют и удивляют бесстрашные рыжие зверьки (фото)

Одна такая «рыжая бестия» попала в объектив фотоаппарата корреспондента «Одесской жизни» Владимира Крещука.

«Недавно на центральной аллее парка имени Победы я увидел, как по стволу дерева скатилась вниз объемистая рыженькая капелька. На земле она претворилась в белочку… Когда она пролетела мимо меня, я успел сделать первый снимок. Потом она свернула с белых плит аллеи на траву. Через мгновение белочка вынырнула из травы. В передних лапках у нее оказался желудь. И мне стало понятно, что, очевидно, для моей красавицы этот уголок парка уже дано стал подобием кафе быстрого питания», – рассказал автор фото.

Не прочь белки и стянуть что-то с грядок, разбитых под окнами домов. А особенно смелые могут и наведаться «в гости». Об одном таком бесстрашном создании нам рассказал редактор газеты “Одесский дачник” Юрий Руденко.

На представленном Руденко видео белка забралась на балкон квартиры на Черемушках. Даже пятый этаж не стал для зверька помехой.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fodessalife%2Fvideos%2F669526747313944%2F&show_text=false&width=560” width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media” allowFullScreen=”true”></iframe>