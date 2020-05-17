Искусство выходит из карантина: какие одесские музеи вернулись к своей работе?

Если вы с нетерпением желаете окунуться в мир искусства, специально для вас мы подготовили афишу вновь открытых музеев.

Многие музеи нашего города постепенно выходят из карантина и уже готовы встретить своих первых гостей. Музейщики делают все, чтобы посещения выставочных залов было не только интересным, но и безопасным. Взамен, одесситов просят соблюдать дистанцию, собираться не большими компаниями и использовать индивидуальные средства защиты (маски, перчатки, антисептики).

Литературный музей

Адрес: улица Ланжероновская, 2.

Телефон: 722-33-70.

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — понедельник.

Стоимость билетов — 20 грн.

«Степова Україна»

Адрес: улица Ланжероновская, 24-а.

Телефон: 722-48-67.

Время работы: с 10.00 до 15.00, выходные дни — четверг, пятница.

Стоимость билетов — 25 грн.

Дом-музей имени Н.К. Рериха

Адрес: улица Большая Арнаутская, 47.

Телефон: 715-58-58.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Вход свободный.

Музей имени А.В. Блещунова

Адрес: улица Польская, 19.

Телефон: 722-10-81.

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — среда.

Стоимость билетов — 20 грн.

Музей восковых фигур «У бабы Ути»

Адрес: улица Ришельевская, 4.

Телефон: 722-34-36.

Время работы: с 12.00 до 20.00, без выходных.

Стоимость билетов для взрослых — 50 грн., для детей и пенсионеров — 30 грн.

«Музей контрабанды»

Адрес: улица Екатерининская, 6.

Телефон: (067) 483-76-93.

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Вход в музей, включая экскурсию — 70 грн. Школьники и студенты, пенсионеры, участники АТО — 40 грн.

А как же Всемирный клуб одесситов?

Выбираться из жестких рамок карантина начинает и Всемирный клуб одесситов. Сейчас он работает в сокращенном режиме, однако готов принимать своих гостей в индивидуальном порядке. Кроме того, в ближайшее время клуб представит целый ряд online-событий. Все запланированные ранее мероприятия, также обязательно состоятся.

Адрес: улица Маразлиевская, 7.

Телефон: 725-45-67.

Время работы: с 12.00 до 17.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Вход свободный.

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