“Звонок из Пенсионного фонда” как новый вид телефонного мошенничества в Одессе

К нам в редакцию обратилась пенсионерка Людмила Ивановна, которая рассказала о подозрительном звонке якобы из Пенсионного фонда.

Так, под видом сотрудников Пенсионного фонда одесситке сказали в обязательном порядке явиться в управление для замены пенсионного удостоверения и получения некой надбавки к пенсии.

Кроме этого, ее уговаривали собрать купюры номиналом 5 и 10 гривен и принести на обмен в Пенсионный фонд. Объяснили они это тем, что купюры якобы скоро выйдут из обихода и их невозможно будет обменять.

Мы обратились в Главное управление Пенсионного фонда в Одесской области и выяснили, что сотрудники фонда не обзванивали пенсионеров. Замена пенсионного удостоверения носит рекомендательный характер, надбавки к пенсиям насчитывают автоматически, а обмен купюр вообще не имеет никакого отношения к Пенсионному фонду.

Тогда мы позвонили по номеру (+38 050 768 69 55), с которого набирали Людмилу Ивановну. Однако там, к сожалению, абонент был вне зоны доступа. Остается предполагать, что номер работает в одностороннем порядке, а именно – звонить можно, а вот принять вызов нет.

Помните, что необходимо соблюдать меры предосторожности при предоставлении своих персональных данных, внимательно относиться к запросам указанных сведений от посторонних лиц.

Кроме того, прежде чем верить неизвестным лицам, проверяйте информацию непосредственно у сотрудников Пенсионного фонда.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области

адрес: ул. Канатная, 83;

телефон: (048) 728-33-57;

электронная почта: upr@od.pfu.gov.ua.

Фото: volyn24.com

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