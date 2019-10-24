“Звичайний день на Ланжероні”: в Одесі помітили “смерть з косою”, яка годувала голубів

На одеському пляжі “Ланжерон” зафіксували, як людина у чорному плащі та з косою годує птахів.

Відповідне фото опублікував одесит Іван Страхов у Facebook.

– Звичайний день на Ланжероні, – зазначив Іван і опублікував незвичне фото. На ньому, ймовірно, жінка у довгому чорному плащі та з косою годує голубів на узбережжі Чорного моря.

Коментаторів така знахідка фотографа не здивувала:

– Баба з косою пташок годує. А що тут такого? Їй теж рівновагу у моря відновити потрібно, – зазначила Michelle Armand.

Фото: Іван Страхов