Зв’язали працівницю та забрали понад 200 тис грн: в Одесі група чоловіків пограбувала пункт обміну валют (відео)

Попередньо змовившись, троє нападників в масках увірвались до приміщення фінансової установи, зв’язали працівницю скотчем та забрали з каси понад 200 тисяч гривень у національній та іноземній валюті.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За підозрою у вчиненні зазначеного злочину оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області разом із співробітниками Шевченківського відділення поліції в місті Одесі затримали трьох жителів Ренійського району віком від 32-х до 38-ми років.

Під час проведення санкціонованих обшуків у тимчасових помешканнях затриманих в Одесі поліцейські вилучили речові докази, які прямо вказують на їх причетність до вказаного злочину.

Фігурантам інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про застосування відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ГУНП

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