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Знесло в кювет: на Одещині внаслідок ДТП постраждало двоє дітей

Знесло в кювет: на Одещині внаслідок ДТП постраждало двоє дітей

Поліцейські розслідують обставини ДТП у Білгород-Дністровському районі, в якій постраждали четверо членів однієї сім’ї.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеської области.

Неподалік села Семенівка 32-річна жителька Бритівки, яка була за кермом «Dacia Sandero», не впоралась з кермуванням, в результаті чого іномарку знесло в кювет.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали всі, хто був у салоні: водійка, її 45-річний чоловік та двоє синів, 2003 й 2011 років народження.

Усім потерпілим лікарі надали медичну допомогу, але госпіталізували лише жінку, яка знаходиться у важкому стані.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Фото: пресслужба

 

 

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