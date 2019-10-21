fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Знакомство с украинскими традициями: в одесском музее проходит уникальная выставка

Знакомство с украинскими традициями: в одесском музее проходит уникальная выставка

До 10 ноября в Музее западного и восточного искусства пройдет выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность». Здесь покажут украинские народные костюмы, авторских кукол и игрушки из частных коллекций.

На выставке представлено более сорока женских народных костюмов и украшений XIX и XX века, собранных по всей территории Украины. Особое место в экспозиции занимают авторские куклы и старинные детские игрушки, изготовленные из скульптурного пластика, фарфора, дерева и текстиля.

В рамках выставки для детей и взрослых будут проведены лекции и мастер-классы:

  • 26 октября в 11.00 — мастер-класс по изготовлению авторской народной куклы и куклы-оберега.
  • 27 октября в 12.00 — мастер-класс по изготовлению авторской народной куклы «Хороводница».
  • 9 ноября в 12.00 — мастер-класс по изготовлению элементов украинского традиционного венка невесты.
  • 10 ноября — концерт к закрытию выставки.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (048) 722-48-15.

Адрес: улица Пушкинская, 9.

Стоимость билетов на выставку — 40 грн., льготники и пенсионеры — 30 грн.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить