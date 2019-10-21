Знакомство с украинскими традициями: в одесском музее проходит уникальная выставка

До 10 ноября в Музее западного и восточного искусства пройдет выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность». Здесь покажут украинские народные костюмы, авторских кукол и игрушки из частных коллекций.

На выставке представлено более сорока женских народных костюмов и украшений XIX и XX века, собранных по всей территории Украины. Особое место в экспозиции занимают авторские куклы и старинные детские игрушки, изготовленные из скульптурного пластика, фарфора, дерева и текстиля.

В рамках выставки для детей и взрослых будут проведены лекции и мастер-классы:

26 октября в 11.00 — мастер-класс по изготовлению авторской народной куклы и куклы-оберега.

27 октября в 12.00 — мастер-класс по изготовлению авторской народной куклы «Хороводница».

9 ноября в 12.00 — мастер-класс по изготовлению элементов украинского традиционного венка невесты.

10 ноября — концерт к закрытию выставки.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (048) 722-48-15.

Адрес: улица Пушкинская, 9.

Стоимость билетов на выставку — 40 грн., льготники и пенсионеры — 30 грн.