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Новости Одессы и Одесской области

Знайшла «сувенір бадьорості»: одеські митники розповіли про одну із службових собак

Знайшла «сувенір бадьорості»: одеські митники розповіли про одну із службових собак

Фіфа, з Одеської митниці Держмитслужби, допомогла знайти канабіс у внутрішній кишені куртки одного з пасажирів Одеського аеропорту.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Службові собаки митниці.

До Одеського аеропорту іноземець прилетів нічним рейсом. Окрім багажу, мав ще й «сувенір бадьорості» — 8,5 грамів канабісу.

Щільно загорнутий у поліетиленову плівку наркотик він приховав якомога далі – у внутрішню кишеню куртки.
Громадянин мав досить бадьорий вигляд, як для нічного рейсу, поводився вкрай адекватно, не нервував та не хвилювався.

Правда, лише допоки не потрапив «на ніс» невгамовної Фіфи (Дженестри El Amigo Alegre).
Вона, до речі, не дає жодних послаблень і громадянам України.

Один із них, не сподіваючись на її прихильність, змішав наркотичну речовину з тютюном та заховав у рюкзаку.
Проте обманути Фіфу йому не вдалося. Більш того, довелось про свій нереалізований задум розповідати спочатку митникам, а потім ще й правоохоронцям.

Фото: Службові собаки митниці

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